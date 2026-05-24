Легко не буває, – у 66 ОМБр розповіли, як вдається зупиняти постійні штурми росіян

На Лиманському напрямку росіяни вже багато тижнів безперервно тиснуть на різних ділянках і намагаються знайти слабкі місця в українській обороні. Ворог постійно підтягує резерви, нарощує кількість операторів дронів і б'є по логістиці, щоб ускладнити роботу Сил оборони України.

Речник 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк в ефірі 24 Каналу розповів, що легко на цій ділянці не буває. Водночас українські військові намагаються діяти на випередження і не дозволяти росіянам нарощувати сили біля лінії бойового зіткнення.

Дивіться також Били по всіх районах Києва: у КМВА повідомили про наслідки жахливої атаки

Росіяни тиснуть на логістику і промацують оборону

На Лиманському напрямку росіяни вже багато тижнів не зупиняють штурмових дій на різних ділянках. Вони не просто йдуть у лоб, а постійно перевіряють, де оборона може дати слабину, і під це підтягують нові сили та засоби.

Військовий розповів як ЗСУ б'ють по ворогу на підступах до Лиману: дивіться відео

Окремий тиск іде по українській логістиці. Ворог намагається взяти під контроль маршрути переміщення, виявляє позиції, транспорт і все, що допомагає тримати передній край, щоб потім бити саме по цих вузлах.

Постійно для цього затягує свіжі резерви, підтягує особовий склад, збільшує кількість своїх операторів, точок злету, робить великий акцент на спробах перерізання нашої логістики,

– зазначив речник 66 ОМБр.

У відповідь українські військові намагаються збивати цей темп ще до того, як штурмові групи доходять до позицій.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться карту бойових дій

Найперше б'ють по місцях, звідки працюють російські оператори, а якщо цього зробити не вдається, тоді вже перехоплюють ворожі дрони в повітрі.

Суттєвий акцент робимо саме на протидії цим спробам противника. В першу чергу за допомогою знищення точок злету російських операторів разом із самими операторами та їхнім обладнанням. Але коли цього не вдається, то вже за рахунок полювання на ворожі крила та інші дрони у повітрі,

– додав Денисюк.

Тобто боротьба тут іде не лише за саму лінію зіткнення. Вона точиться ще до штурму – за маршрути, точки злету, переміщення резервів і можливість ворога взагалі дотягнути свої сили до переднього краю.

Бригада працює на випередження і не дає ворогу підтягнути сили

Умови на цій ділянці змінилися, але легшими не стали. Густа зелень зараз краще прикриває переміщення українських військових і трохи спрощує логістику, проте цим самим користуються й росіяни, коли намагаються підтягувати свої сили ближче до лінії бойового зіткнення.

Скажу так: легко ніколи не було,

– зауважив речник 66 ОМБр.

Тому робота тут іде в обидва боки. Росіяни б'ють по українській логістиці, а українські підрозділи так само відстежують будь-який рух противника, щоб не дати йому затягнути на передній край піхоту, вогневі засоби і нові точки злету дронів.

Намагаємось працювати на випередження, виявляти будь-які такі переміщення та заздалегідь завдавати ударів ще на підступах до лінії бойового зіткнення, щоб зменшити кількість зіткнень безпосередньо на полі бою,

– підкреслив Денисюк.

Така тактика дає змогу збивати частину російських штурмів ще до того, як вони доходять до позицій. Завдання тут не лише втримати рубіж, а й не дозволити ворогу накопичити достатньо сил для нових хвиль атак.

Важливо! Триває збір на дрони-перехоплювачі для 66 окремої механізованої бригади. Редакція 24 Каналу спільно із 66 ОМБр об'єднує зусилля, аби "закрити" небо на Лиманському напрямку. Кошти спрямують на дрони-перехоплювачі, блоки керування, потужні передавачі та необхідні комплектуючі.



Долучитися до збору можна за цим посиланням або за номером картки 4874 1000 2714 8157.

Кожен ваш донат – реальне підсилення ППО оборонців на стратегічно важливому напрямку.

Росіяни не змінюють цілей на Лиманському напрямку

Найближчі наміри ворога на цій ділянці залишаються тими самими. Росіяни й далі намагаються вийти на Лиман і Святогірськ, а далі дотягнутися до рубежів Сіверського Дінця та Осколу, бо саме так вони бачать просування в межах свого плану по Донеччині.

Противник постійно озвучує плани щодо захоплення всієї Донецької області, постійно зміщує свої плани щодо захоплення міст Лиман та Святогірськ. І, звісно ж, планує вихід на рубежі річок Сіверський Донецьк та Оскіл,

– зазначив речник 66 ОМБр.

Ще до початку зими вони намагалися дійти до святогірських лісів, щоб сховати там особовий склад на зимовий період, але зробити цього не змогли. Тепер, за словами Денисюка, росіяни фактично знищують ці ліси, як і інші лісові масиви північніше та південніше від Лимана, бо розуміють: закріпитися там їм не вдалося, а фактор маскування для них уже не працює так, як раніше.

Якщо простими словами, противник прагне захопити всю Україну, а Лиманський напрямок – це лише один з етапів виконання цього плану,

– підкреслив він.

Через це тиск тут не спадає, а спроби штурмів, удари по логістиці й знищення місцевості росіяни використовують як інструменти однієї й тієї самої мети – руйнувати, просуватися й окуповувати.

Ситуація на Лиманському напрямку

Лиманський напрямок залишається одним із пріоритетних для росіян, але за весну вони так і не змогли тут просунутися. Після невдалих штурмів із танками, важкою та легкою бронетехнікою ворог дедалі менше використовує техніку і переходить до тактики малих груп.

Зараз росіяни найчастіше намагаються просуватися малими піхотними групами, а подекуди й поодинці, щоб потім об'єднуватися вже ближче до українських позицій. Із появою "зеленки" вони також знову пробують просочуватися крізь бойові порядки, але щільна кіл-зона не дає їм накопичувати сили і розвивати штурми.

Найбільшою проблемою для росіян на цій ділянці залишається логістика. Через постійні втрати вони змушені носити боєкомплект, батареї, рації та інше спорядження на собі, а також пробують доставляти вантажі роботизованими платформами і дронами.