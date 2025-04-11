Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон розповів 24 Каналу, що очільник Кремля дуже стурбований питаннями власного захисту. Він робить все, щоб себе убезпечити.

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Чи можна це розцінювати як замах на Путіна

У соцмережах опублікували фото, як після інциденту, перевіряють охоронців диктатора щодо наявності зброї. Всі дуже добре знають про диверсії, які російські секретні агенти проводили по всій Європі упродовж останніх 12 місяців. Керівники ЦРУ та британської МІ-6 ще на Різдво попереджали, що все це наростатиме.

Ми бачили пожежі в Берліні, Лондоні та інших європейських містах. Цілком можливо, що це зробили російські диверсанти. Але випадок з лімузином – нагадування, що не тільки Росія займається такими речами. Західні спецслужби цілком можуть бути залучені,

– припустив Геміш де Бреттон-Гордон.

Знищений лімузин демонструє, що, можливо, українська та західна розвідка активно діють та не обмежуються пасивними спостереженнями. Є сподівання, що такі інциденти вплинуть на Путіна, й він погодиться на переговори про припинення вогню.

Також лунають чутки, що деякі з найближчих соратників Путіна починають втрачати терпіння та висловлюють невдоволення поточною ситуацією. Так звана "сво" триває вже третій рік. Російська економіка стрімко руйнується. Шалена інфляція та рекордні відсоткові ставки.

Російські жінки все більше висловлюють гнів з приводу того, скільки їхніх синів та внуків гине на фронті. При цьому Росія, за наявною інформацією, не виплачує компенсацій. Саме матері Росії мали величезний вплив, коли змусили СРСР вивести війська з Афганістану після колосальних втрат.

Путін дуже боїться за своє життя

В грудні 2024 року було ліквідовано генерала Ігоря Кірілова. Це серйозно вплинула на Кремль та на самого Путіна. Після цього вони різко посилили заходи безпеки. Але, незважаючи на це, тепер підірвали його лімузин.

Також останніми днями Україна завдала кілька успішних ударів углиб російської території. Знищення 96 крилатих ракет на авіабазі "Енгельс" – це була вкрай значуща операція.

Путін може скільки завгодно сидіти за стінами свого броньованого бункера. Але він має усвідомлювати, що відбувається на місцях. І якщо Дональд Трамп не змусить його сісти за стіл переговорів, то, можливо, це зробить українська чи західна розвідка,

– підкреслив Геміш де Бреттон-Гордон.

Зараз Путін виглядає досить параноїдально. Є чутки, що він навіть має двійників.

"Якщо ти вже не довіряєш власній охороні, то це ознака, що ти перебуваєш у вкрай складному становищі", – сказав полковник у відставці.

Такі злісні тирани є вразливими. Коли ти робиш жахливі вчинки, то неминуче породжуєш ворогів. Безумовно, Путін має ворогів серед тих, хто перебуває поруч. Вони наближаються і він це відчуває, тому й запровадив такі заходи безпеки.

Нагадаємо, про інцидент з лімузином стало відомо наприкінці березня 2025 року. З'явилася інформація, що він належав до автопарку Путіна. Мовиться про автомобіль класу люкс вартістю 330 000 євро.