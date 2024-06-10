На думку сенатора, нова зброя та допомога дадуть змогу українській армії відновити потенціал та надолужити втрачене раніше.

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США повинні дати шанс Україні

Сенатор Грем наголосив, що на тлі триваючої війни з Росією, яка здійснила повномасштабне вторгнення в країну більше двох років тому, США зобов'язані підтримувати Україну.

Ми або будемо допомагати Україні, або ні. Настав час дати їм F-16, дозволити їм керувати літаками, далекобійною артилерією, щоб вражати цілі всередині Росії. Переслідуйте активи Путіна скрізь і по всьому світу. Україні потрібно перейти в наступ. Я думаю, що влітку Україна відновить військову динаміку,

– наголосив республіканець.

Він також додав, що Володимир Зеленський хоче, щоб США взялися за російські активи в усьому світі і віддали їх Україні. Ліндсі Грем закликав забрати гроші з держфондів Росії і віддати їх Україні. Він нагадав, що у Європі зберігаються російські 300 мільярдів доларів. На його думку, суверенні активи, які ми повинні конфіскувати і віддати Україні.

Яку допомогу отримує Україна від Заходу