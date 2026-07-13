Наближена до Трампа блогерка заявила, що смерть Грема має бути розслідувана через слід Росії

11 липня помер сенатор США Ліндсі Грем, якого називали великим другом України. Наближена до Трампа блогерка Лора Лумер заявила, що його смерть треба розслідувати через російський слід.

Про це вона написала на своїй сторінці в X.

Чому Лумер вважає Росію причетною до смерті Грема?

Олександр Дугін, один із радників Путіна, закликав до вбивства сенатора Ліндсі Грема. Ідеолог "русского міра" опублікував допис із погрозами у 2025 році.

"Краще вбити цього хлопця, він проблема для Трампа. Світ буде кращим без нього", – писав росіянин.

На цей допис звернула увагу Лора Лумер.

Вона зауважила, що напередодні своєї смерті Грем був в Україні на зустрічі із Зеленським. На ній він закликав до посилення санкцій проти Росії та пообіцяв більше підтримки України з боку США.

Наступного дня Ліндсі Грем помер. Потрібно провести розслідування!

– закликала блогерка.

Цікаво, що ще донедавна вона була однією з найзатятіших прихильниць MAGA та активно виступала проти України.

Нагадаємо, що медексперти назвали офіційну причину смерті американського сенатора Ліндсі Грема – розшарування аорти, яке розвинулося внаслідок атеросклеротичного серцево-судинного захворювання.