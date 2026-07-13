Був голосом підтримки України: як насправді Ліндсі Грем впливав на Трампа

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем помер увечері 11 липня. До останніх днів він залишався одним із найпослідовніших прихильників України серед соратників Дональда Трампа та виступав за продовження підтримки Києва.

Про це йдеться в матеріалі BBC News Україна.

Якими були погляди Ліндсі Грема?

На початку своєї кар'єри Ліндсі Грем був типовим представником традиційного крила Республіканської партії та близьким соратником сенатора Джона Маккейна.

Ситуація змінилася після приходу Дональда Трампа до влади: під час штурму Капітолія 6 січня 2021 року Ліндсі Грем публічно розкритикував президента.

Однак уже невдовзі сенатор відновив контакти з Трампом: почав відвідувати його резиденцію у Флориді та грати з ним у гольф. А коли Трамп повернувся до активної політики й здобув перемогу на праймеріз Республіканської партії, Грем відкрито підтримав його кандидатуру на президентських виборах.

Він усвідомлював, що Дональд Трамп – це сила, яку неможливо спинити, тож краще бути з ним разом, ніж проти нього,

– йдеться в матеріалі.

Під час конфлікту між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті у лютому 2025 року Грем закликав провести в Україні президентські вибори. Водночас ще незадовго до цього він називав Україну "ідеальним партнером" для Сполучених Штатів та послідовно виступав за її підтримку у війні проти Росії.

Аналітики зазначають, що Грем насправді залишався одним із небагатьох проукраїнськи налаштованих політиків у найближчому оточенні Трампа разом із Марко Рубіо.

Попри це, його вплив на рішення президента США був обмеженим: зокрема, нові санкції проти Росії тривалий час не отримували підтримки Білого дому.

Ліндсі Грем був одним з адвокатів України, голосом підтримки України в цій адміністрації. Але це - незвичайна адміністрація. І чи будуть санкції проти Росії, а чи ні - знає лише Дональд Трамп,

– підсумували в BBC.

Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем помер увечері 11 липня після "короткочасної раптової хвороби". Як повідомляють журналісти NBC News, у той день працівники екстреної допомоги прибули на виклик про "зупинку серця" в будинку Грема на Капітолійському пагорбі.

Зранку 12 липня президент США Дональд Трамп відреагував на смерть політика. Він назвав Ліндсі Грема одним з найвидатніших людей і сенаторів, яких він коли-небудь знав.