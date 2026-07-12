"Америка і світ втратили рішучого лідера": Зеленський відреагував на смерть Ліндсі Грема

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю американського сенатора Ліндсі Грема. Глава держави наголосив, що політик був одним із найвідданіших друзів України та послідовно підтримував боротьбу проти російської агресії.

Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

Що написав президент про смерть американського сенатора Грема?

За словами глави держави, Грем був справжнім захисником свободи та цінностей, які роблять світ безпечнішим. Зеленський наголосив, що за роки повномасштабної війни сенатор десять разів відвідував Україну та підтримував українців у найскладніші моменти.

Президент також зазначив, що підтримував із Ліндсі Гремом постійний діалог, а лише протягом останнього тижня вони зустрічалися двічі.

Зеленський підкреслив, що американський сенатор активно працював над зміцненням двопартійної та двопалатної підтримки України у США. Останнім часом він також просував ініціативи, спрямовані на посилення санкцій проти Росії та наближення справедливого миру.

Окремо президент подякував Ліндсі Грему за його повагу до українського народу та захисників України.

Америка і світ втратили рішучого лідера,

– наголосив Володимир Зеленський.

Він висловив співчуття родині сенатора та всім, хто мав честь працювати разом із ним. В Україні Грем нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня та орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня за підтримку країни в складні часи.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також відреагував на смерть американського сенатора Ліндсі Грема, назвавши його справжнім другом України. За словами очільника МЗС, політик нещодавно здійснив свій десятий візит до Києва та незмінно виступав за посилення санкцій проти Росії й надання Україні всього необхідного для захисту від російської агресії.

Сибіга наголосив, що лідерство, принциповість і непохитну підтримку України з боку Грема ніколи не забудуть. Він також висловив співчуття родині сенатора, його близьким, колегам і жителям Південної Кароліни, додавши, що Україна також сумує.

Нагадаємо, американський сенатор Ліндсі Грем помер у віці 71 року через раптову короткочасну хворобу. За даними NBC News, до його будинку викликали медиків через зупинку серця. Грем був одним із найактивніших прихильників України в Сенаті США, підтримував посилення санкцій проти Росії та в день смерті перебував з візитом в Україні.

Президент США Дональд Трамп відреагував на смерть сенатора, назвавши його "справжнім американським патріотом" і одним із найвидатніших сенаторів, яких він знав. За словами Трампа, Грем "завжди працював", а його смерть є великою втратою.

Сенатор США Ліндсі Грем під час останнього візиту до України відвідав виробництво дронів SkyFall. Він ознайомився з українськими безпілотниками, зокрема Vampire, Shrike та перехоплювачем P1-SUN, і заявив, що був вражений рівнем українських технологій. Грем наголошував, що США було б великою помилкою не співпрацювати з Україною у сфері безпілотних систем, адже українські розробки є одними з найсучасніших у світі.