Росія "націлилась" на одне з міст на Донеччині, але ЗСУ контратакують: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують наступальні дії на півночі Сумщини, Харківщині та Донбасі, однак без суттєвого просування. Проте, окупанти нарощують інтенсивність атак і готуються до весняно-літньої кампанії.

Росіяни активно готуються до нових наступальний, хоча й мають опір від українських військових. Про це йдеться у новому аналітичному звіті Інституту вивчення війни.

Яка ситуація на фронті?

Протягом останньої доби російські війська продовжили наступальні дії на півночі Сумської області, однак не змогли просунутися. Бої тривали поблизу Новомиколаївки, Олексіївки, Юнаківки та в напрямку низки населених пунктів, зокрема Малої Корчаківки та Писарівки.

На Харківщині російські війська також не досягли просування, хоча активно атакували на північ від Харкова та в районі Вовчанська. За повідомленням аналітиків, у напрямку Куп'янська російські сили посилили інтенсивність атак – з кількох на добу до дев'яти. Українські військові відзначають, що ворог готується до весняно-літнього наступу, накопичуючи ресурси, і наразі використовує переважно погано підготовлену піхоту малими групами.

На Донеччині російські війська мали часткове просування в районі Лимана та Покровська. Зокрема, зафіксовано рух окупантів поблизу Новоселівки та на північ від Затишка. Водночас українські сили проводять контратаки та вдосконалюють тактику застосування дронів, що дозволяє стримувати ворога і зменшувати кількість його штурмів.

Ситуація на фронті станом на 19 березня / Карти ISW

Особливо інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку, де росіяни дедалі частіше використовують мототехніку та легку бронетехніку. Українські військові повідомляють про знищення десятків одиниць такої техніки, включно з мотоциклами та автомобілями.

За даними українських військових, Росія також планує захопити Костянтинівку до травневих свят і влітку розпочати бої за Слов'янськ і Краматорськ. На цьому напрямку ворог активно застосовує артилерію, авіацію та FPV-дрони, здійснюючи сотні ударів щодня.

На півдні, зокрема в Запорізькій області російські війська також продовжували атаки, однак без успіхів. На Херсонщині не фіксувалося бойових дій.

Що кажуть українські військові про ситуацію на фронті?