Росіяни наступають відразу на кількох напрямках, але ЗСУ стримують атаки: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують наступальні дії на кількох напрямках, зокрема в Сумській, Харківській та Донецькій областях. Водночас підтверджених просувань окупантів немає, а частина заяв Росії залишається неперевіреною.

Попри те, що Росія має просування, українські захисники не лише стримують наступ, але й виконують контратакувальні дії. Про це йдеться у новому аналітичному звіті ISW.

Яка ситуація на фронті?

22 березня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області. Бої точилися поблизу Сопича, Потапівки, Новомиколаївки, Костянтинівки та Кіндратівки, а також у напрямку Нової Січі. Водночас заява Міністерства оборони Росії про нібито захоплення Потапівки не підтверджена незалежними джерелами і залишається сумнівною.

На Харківщині окупанти атакували північно-східніше Харкова – в районах Прилипки, Синельникового, Стариці та Вовчанських Хуторів, а також у напрямку Охрімівки та Зибиного. Попри активні штурмові дії, змін на лінії фронту не зафіксовано.

Водночас у Куп'янському напрямку російські сили посилюють тиск, намагаючись просунутися в районі Петропавлівки, Піщаного та в напрямку Курилівки й Глушківки. За даними українських військових, командування Росії застосовує загороджувальні загони, щоб змусити піхоту наступати. При цьому самі російські військові стикаються з нестачею боєприпасів і продовольства, що ускладнює їхні дії. Попри це, як зазначають аналітики, очікується подальша інтенсифікація штурмів на цій ділянці фронту.

Ситуація на фронті станом на 23 березня / Карти ISW

У Донецькій області найгарячіша ситуація зберігається на Лиманському та Слов'янському напрямках. Російські війська здійснили механізовані атаки із застосуванням бронетехніки, однак не змогли досягти підтверджених результатів.

Українські сили не лише стримують наступ, а й контратакують, зокрема в районах Кривої Луки, Каленики та Никифорівки. Водночас ЗСУ мають часткові успіхи в районі Костянтинівки – зафіксовано просування вздовж траси Покровськ – Костянтинівка. Також тривають бої поблизу Часового Яру, Дружківки та низки інших населених пунктів, де лінія фронту залишається динамічною.

На Покровському, Новопавлівському та Олександрівському напрямках російські війська також намагалися прорвати оборону, але безуспішно. Водночас аналітики зазначають, що є дані про перекидання російських спецпідрозділів і підготовку до посилення угруповання, що може свідчити про намір активізувати наступ у найближчий час.

На південному напрямку, у Запорізькій та Херсонській областях, російські війська також проводили наступальні дії, зокрема поблизу Оріхова, Гуляйполя та на правобережжі Дніпра. Однак і тут просування не зафіксовано, а українські сили продовжують стримувати ворога та завдавати йому втрат у техніці й живій силі.

