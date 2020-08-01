У липні НБУ "влив" майже пів мільярда доларів на підтримку гривні
Національний банк Україні у липні викупив на міжбанківському валютному ринку 130 мільйонів доларів. А для того, аби згладити надмірні коливання на валютному ринку, продав 498,7 мільйона доларів.
Натомість у червні Нацбанк лише купував валюту, загальна сума – 1,115 мільярда доларів, свідчать дані на сайті НБУ.
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У липні 2020 року НБУ
- викупив на міжбанківському валютному ринку 130 мільйонів доларів;
- для згладження коливання на валютному ринку продав 498,7 мільйона доларів.
Найбільше регулятор продав валюти у період з 20 по 24 липня – 347,8 мільйона доларів. А з 13 до 17 липня НБУ не здійснював інтервенцій на міжбанку – вперше з вересня 2018 року.
Валютні інтервенції НБУ / Скриншот зі сайту Нацбанку
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