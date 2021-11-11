Лише 18% абітурієнтів у 2021 році обрали професійно-технічну освіту, – експерт

Українські промпідприємства скаржаться на брак кваліфікованих молодих фахівців. Одна з причин – недостатня популярність професійно-технічної освіти серед абітурієнтів.

Лише 18% абітурієнтів обрали для себе професійно-технічну освіту у вступній кампанії в 2021 році. У той час до вищих навчальних закладів вступили понад 80% молодих українців.

Про це повідомила директор директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України Ірина Шумик.

"Це підтверджує певне опитування громадської думки, яке ми проводили – існує стереотип, що ПТУ, бурси, профтех приймають тих, кого вже нікуди не взяли. І, на жаль, цей стереотип робить негативний вплив на професійний вибір молодої людини", – зазначає Шумик.

Поки приймальні комісії ВНЗ ломляться від потоку охочих отримати диплом, переважно гуманітарних спеціальностей, аудиторії професійно-технічних закладів простоюють і страждають від нестачі фінансування. Це, у свою чергу, стає причиною нестачі молодих кваліфікованих фахівців на українських промислових підприємствах.

За даними Шумик, в Україні налічується 708 державних професійно-технічних навчальних закладів, і більше тисячі – комерційних.

За роки незалежності кількість навчальних закладів цього типу скоротилася у понад два рази через стрімке скорочення й старіння населення, а також закриття багатьох українських заводів, на навчання фахівців для яких багато з училищ були спочатку орієнтовані.

Шумик додала, що навіть сьогодні, із урахуванням дворазового скорочення кількості коледжів, технікумів і училищ в Україні, мережа цих установ все ще залишається неефективною.

"Середня наповнюваність закладів – це близько 350 осіб при проєктній потужності в 600-800 осіб. Ми розуміємо, що навіть опалення цих будівель має певний надлишковий ефект, і намагаємося оптимізувати цю мережу", – зазначила Шумик.

Аби виправити ситуацію, профільне міністерство, за словами експерта, має намір зробити мережу профтехучилищ в Україні більш ефективною і оновити низку навчальних програм, щоб кваліфікація випускників цих закладів більше відповідала вимогам їхніх майбутніх роботодавців.

Якщо проблему не вирішити, то вже у найближчі кілька років чимало українських підприємств може опинитися на межі закриття через стрімке старіння колективів, яке викликане низькою популярністю робочих спеціальностей серед молодих людей і відтоком кваліфікованих кадрів за кордон.