Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ готова сприяти вирішенню ситуації на Донбасі. Проте в Організації з безпеки та співробітництва в Європі наголошують, що арбітром у конфлікті вони бути не можуть.

Деякі заходи щодо припинення вогню – досі не виконані

У ОБСЄ зазначили, що досі є невиконані певні заходи, які Тристороння контактна група узгодила ще 22 липня. Про це повідомив голова моніторингової місії в Україні Яшар Халіт Чевік під час звернення до Постійної ради у Відні, інформує Укрінформ.

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СММ може підтримати подальшу координацію між сторонами у рамках своєї функції сприяння діалогу, якщо сторони цього попросять. Однак СММ не може стати арбітром,

– підкреслив Чевік.

Чевік наголосив на позитивних змінах на Донбасі після початку дії режиму припинення вогню. Таким чином, вважають у моніторинговій місії, за наявності політичної волі можна досягнути значних результатів.

Важливо! Чевік повідомив, що з 27 липня – часу початку перемир'я – жодного цивільного не було вбито та поранено через обстріли.

Бойовики перешкоджають роботі спостерігачів

Проте палиці в колеса спостерігачам досі вставляють бойовики. Окупанти повідомляють про обмеження, які частково роблять неможливим пересування по неконтрольованій Україні території.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу