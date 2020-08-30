У США заявляють, що Росія активно втручається у місцевий виборчий процес. Роблять це, аби забезпечити результат, який Кремль вважає найбільш зручним для себе.

РФ активно втручається у вибори президента США. Про це заявили спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та голова спецкомітету з розвідки Палати Адам Шифф.

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У заяві йдеться, що цілі та дії Росії, Китаю та Ірану – не одне й те саме.

Тільки Росія активно вживає комплекс заходів, щоб підірвати президентські вибори й забезпечити результат, який Кремль вважає таким, що відповідає його інтересам,

– вважають конгресмени-демократи.

На думку Пелосі та Шиффа, адміністрація Трампа робить "зусиллями з приховування пов'язаної з виборами інформації від конгресу і американського народу".

Конгресмени додають, що сподіваються від президента та розвідувального співтовариства повної й точної інформації, а також відновлення брифінгів. "Якщо вони не хочуть, ми розглянемо весь спектр інструментів, доступних Палаті представників, щоб змусити їх підкоритися", – наголошують вони.

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Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що українцям і росіянам почали приходити SMS-повідомлення про програму Rewards for Justice (Винагорода за справедливість) Держдепу США. У них пропонують винагороду у 10 мільйонів доларів за інформацію про втручання у вибори в CША.

Вибори президента у США: коротко