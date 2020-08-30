Лише Росія активно втручається у вибори в США, – представники Конгресу
У США заявляють, що Росія активно втручається у місцевий виборчий процес. Роблять це, аби забезпечити результат, який Кремль вважає найбільш зручним для себе.
РФ активно втручається у вибори президента США. Про це заявили спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та голова спецкомітету з розвідки Палати Адам Шифф.
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У заяві йдеться, що цілі та дії Росії, Китаю та Ірану – не одне й те саме.
Тільки Росія активно вживає комплекс заходів, щоб підірвати президентські вибори й забезпечити результат, який Кремль вважає таким, що відповідає його інтересам,
– вважають конгресмени-демократи.
На думку Пелосі та Шиффа, адміністрація Трампа робить "зусиллями з приховування пов'язаної з виборами інформації від конгресу і американського народу".
Конгресмени додають, що сподіваються від президента та розвідувального співтовариства повної й точної інформації, а також відновлення брифінгів. "Якщо вони не хочуть, ми розглянемо весь спектр інструментів, доступних Палаті представників, щоб змусити їх підкоритися", – наголошують вони.
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Вибори президента у США: коротко
- Заплановані на 3 листопада 2020 року.
- Переможець повинен приступити до виконання обов'язків в січні 2021 року.
- Основними конкурентами вважаються демократ Джо Байден і чинний президент Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.