Лише за добу з Маріуполя депортували 447 людей, з них 69 – діти

Російські окупанти продовжують незаконно вивозити українців з тимчасово окупованих територій. Зокрема, багато таких випадків фіксують у Маріуполі.

Лише за 13 квітня депортували 447 громадян, серед них – 69 дітей. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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За добу з Маріуполя депортували 447 людей

Інформацію щодо "евакуйованих" маріупольців було виявлено під час моніторингу соціальних мереж.

За даними джерела, всі 447 громадян наразі перебувають у "пункті надання допомоги", іншими словами – "фільтраційному таборі".

Водночас ті громадяни, які ще залишаються в місті, змушені носити білу стрічку. На це їх змушують окупанти, адже стрічка такого кольору – упізнавальний знак рашистських військових.

Це роблять для того, щоб ЗСУ сприйняли їх за ворога й вступили у бій. У такий спосіб окупанти намагаються створити контент для російських ЗМІ, який "підтверджуватиме" обстріли армією України мирних жителів.

Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти геноциду та порушень Росією прав людини в Україні,

– наголосила Денісова.

Вона додала, що терор та депортація маріупольців – це прояв злочину геноциду відповідно до статті 6 Римського статуту МКС.

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