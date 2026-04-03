Лише за місяць дрони знищили майже 34 тисячі російських військових, – Зеленський

Втрати російської армії зросли до рекордних показників з початку війни. Загалом у березні 2026 року окупанти втратили понад 35 тисяч військових.

Про це 3 квітня повідомив Володимир Зеленський після зустрічі із міністром оборони України Михайлом Федоровим.

Як зростають втрати Росії?

Президент України заявив, що у березні лише завдяки ударам дронів було ліквідовано або важко поранено 33 988 російських військових. Ще 1 363 окупанти армії Росії втратили через удари артилерії та іншого озброєння.

Тобто вже більше 35 тисяч російських втрат за місяць, і це чітко підтверджені втрати: у нас в системі є відеофіксація кожного такого ураження,

– додав Зеленський.

Глава Міноборони України Михайло Федоров доповів Володимиру Зеленському про результати підрозділів на фронті. Зазначається, що перевірені дані щодо дій на кожному напрямку Україна готова передати партнерам.

"Фактично Сили оборони та безпеки України позбавили окупанта можливості навʼязувати характер ситуації на фронті", – заявив Зеленський.

Також глава держави повідомив про зростання результатів у знищенні систем ППО Росії. За інформацією Зеленського, ворог втратив 274 такі системи за березень 2026 року. Крім того, українські бійці активно знищують склади та військову логістику противника.

Окремо влада готується посилити українську піхоту, систему контрактів в армії та реагування на СЗЧ. Також планують розширювати експорт української зброї та співпрацю із партнерами.

За найкращі результати президент Зеленський відзначив підрозділи ЦСО "А" СБУ, "Птахів Мадяра", спецпідрозділ прикордонників "Фенікс", Lazar's Group і 95-ту ОДШБр.

