Росіяни кинули всі сили на захоплення Лисичанська: місто потерпає від нескінчених авіаударів

Російські військові без перестанку обстрілюють Лисичанськ. Місцеві мешканці мріють хоча б про пів години спокою та тиші.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що ворог кинув практично всі сили на захоплення міста. Тепер знайти безпечне місце в Лисичанську – дуже важко.

Цікаво Лисичанськ може перетворитися на могильник для російських окупантів, – військовий експерт

Руйнування та диверсанти: яка ситуація у Лисичанську

Люди мріють хоча б про пів години тиші, але окупанти не спиняються, обстрілюючи зі всіх наявних видів озброєння. Вчора на Лисичанськ здійснено декілька авіанальотів. Руйнувань дуже багато,

– зазначив Гайдай.

Під удар потрапили територія нафтопереробного заводу та район Вовчоярівки. Відділення поліції – повністю знищене. Водночас кількість пошкоджених житлових будинків вже навіть не встигають рахувати. У підвалі одного з домів знайшли тіло жінки без ознак життя. Перед цим будинок горів.

Крім того, у Лисичанськ регулярно намагаються прорватися російські диверсанти. 29 червня одну ДРГ знешкодили у районі Верхньокам'янки.

Гайдай підкреслив, що росіяни не перестають обстрілювати території вздовж річки Сіверський Донець, а також Лисичанський содовий завод.

Наслідки обстрілів Лисичанська / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Що відбувається у місті зранку 30 червня

Окупаційне військо намагається блокувати Лисичанськ та взяти під контроль трасу Лисичанськ – Бахмут. Зранку 30 червня росіяни ведуть наступ поблизу Верхньокам'янки та штурмові дії біля Лисичанського нафтопереробного заводу. Збройні Сили України докладають максимальних зусиль, щоб завадити ворогу.

До теми дивіться відео про один день на позиціях у районі Лисичанська: