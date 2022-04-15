У Лисичанську під обстріл потрапило подружжя волонтерів: чоловік загинув, жінка в реанімації

Росіяни не припиняють атакувати Луганщину. 15 квітня під ворожий обстріл потрапила пара місцевих волонтерів. Чоловік зазнав смертельних травм.

За життя його дружини продовжують боротися медики. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА.

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Чоловік – загинув, дружина – у лікарні

Андрій та Ольга потрапили під обстріл в одному з віддалених районів міста Лисичанськ. Поранення чоловіка були несумісні з життям. Його кохана вижила, але перебуває у важкому стані в реанімації. Лікарі надають жінці необхідну допомогу.

Подружжя допомагало землякам

За словами Гайдая, подружжя волонтерило з перших днів повномасшабного російського вторгнення – доставляло місцевих мешканцям гуманітарну допомогу. "Мирні, добрі, позитивні. Вічна пам'ять Андрію. Помолимося за одужання Ольги", – закликав глава військової адміністрації.

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