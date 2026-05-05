Поблизу закарпатського курорту Воловець масштабно горить ліс

На Закарапатті сталася надзвичайна ситуація. Там горить ліс біля одного із гірських курортів.

На Мукачівщині в районі селища Воловець пожежа охопила близько 75 гектарів лісу. Про це повідомляє Закарпатська ОВА.

Дивіться також Гігантські пожежі в Чилі забрали майже два десятки життів: у мережі поширюють моторошні кадри

Що відомо про лісову пожежу на Закарпатті?

Причина загоряння встановлюється.

До гасіння пожежі залучено 19 одиниць техніки, 128 чоловік та авіацію. З вогнем допомагають боротися і місцеві жителі.

На місці утворено штаб з ліквідації надзвичайної ситуації.

Ситуація перебуває на моєму особистому контролі. Вдячний рятувальникам, які приборкують стихію, громаді та її мешканцям за небайдужість і допомогу,

– зазначив глава ОВА Мирослав Білецький.

У ДСНС розповіли, що повідомлення пожежу отримали 5 травня о 15:27. Йшлося про загоряння лісової підстилки в урочищі Кілиця поблизу селища Воловець Мукачівського району. Там також уточнили, що для моніторингу ситуації з повітря використовуються дрони.

Масштабна пожежа біля Воловця / Фото ОВА, ДСНС

Довідка: Воловець – це невелике гірське селище в Українських Карпатах, яке відоме як туристичний і гірськолижний курорт. Розташований на Закарпатті на висоті близько 500 метрів. Лежить у долині річки Вича, біля гір Темнатик і Плай.Через нього проходить залізниця Київ – Чоп.

За спалювання трави українці платитимуть великі штрафи

Спалювання сухої трави в Україні вважається серйозним порушенням, а не "звичною весняною практикою".

З настанням тепла екологи та поліція проводять рейди: перевіряють приватні подвір'я, городи й відкриті території, фіксують підпали та складають протоколи.

За спалювання трави штрафують:

громадян на 3060 – 6120 гривень;

посадових і юридичних осіб на 21 420 гривень;

якщо вогонь спричинив шкоду майну або загрожував життю – покарання посилюється, можливе кримінальне провадження;

у лісах, заповідниках чи поблизу них штрафи можуть сягати десятків тисяч гривень.

Важливо, що карають не лише за сам факт підпалу, а й за наслідки. Якщо пожежа поширилася на чужу ділянку чи завдала збитків – доведеться ще й компенсувати шкоду.

Через спалювання трави знищується родючий шар ґрунту (гумус), гине мікрофлора, корисні комахи та дрібні тварини, погіршується врожайність. Окрім того, пожежі легко виходять з-під контролю і перекидаються на ліси, поля, будівлі та житло. Через людську недбалість щороку виникають тисячі таких пожеж.

У 2026 році працюють мобільні групи, а також використовуються дрони та супутниковий моніторинг, щоб швидше виявляти підпали і притягати порушників до відповідальності.