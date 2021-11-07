Предупрежу сразу, я не имею возможности сравнивать, насколько выше или ниже цены на продукты в "республике" в сравнении с Россией или свободной частью Украины.

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Пока были открыты границы, в "республику" везли все, что только можно было пронести из не оккупированных русскими территорий – сливочное масло, сало, мясо, колбасы. Даже вопреки санитарным запретам.

Сало привязывали под одеждой, обматываясь им вокруг пояса на голое тело, прятали в капюшонах курток, прятали в детских рюкзачках.

Действительно, свежее не соленое сало в "республике" от 300 рублей за килограмм (курс 2.68 рубля к 1 гривне). Также обстоит дело и со сливочным маслом. Оно есть в наличие – местного производства, российское, белорусское. Но цена на него от 380 рублей за килограмм (по этой цене масло считается очень низкого качества).

Средняя цена на сливочное масло – 420 – 460 рублей за килограмм. Маргарин стоит 125 рублей за килограмм. Молоко – 50 рублей за литр, сметана и творог – 100 рублей за килограмм. Твердые сыры стоят от 460 рублей за килограмм.

Для многих покупка молочного происходит не регулярно из-за дороговизны. Лучшим сгущённым молоком считается "Рогачевское", стоит оно до 100 рублей за банку.

Возвращаясь к теме мяса. Самое ходовое – субпродукты и курица во всевозможных вариантах. Крылья курицы от 139 рублей за килограмм. Голени – 150 рублей за кило. Карбонат – 210 рублей/кг. Куриное филе – 270 рублей/кг.

Самые дешевые куриные шеи, которые достаточно сложно найти и стоят они от 70 рублей за килограмм. Есть и свинина, и говядина. Но это скорее из ассортимента супермаркетов и специализированных мясных магазинов. Там, конечно, можно найти все, только покупают это все единицы. Свинина в диапазоне 400 – 500 рублей за килограмм.

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Уже больше месяца в "республике" отмечается дефицит растительного масла местного производства. Самым дешевым было растительное масло "Донель" от ТМ "Добродия" - 87 рублей/литр. Привозное растительное масло стоит от 150 рублей зав литр.

Местное растительное масло пропало с полок с официальной версией, что сломано оборудование.

После масло стали завозить раз в неделю, в руки продавали не более 4 бутылок масла, и полки пустели уже к вечеру. Спрос и дефицит породили ажиотаж и спекуляцию. Это же масло стали продавать на оптовых рынках по 95 – 100 рублей килограмм. Обычно такие коллапсы заканчивают подорожанием социально значимых продуктов, о чем давно уже знают в народе.

Мука высшего сорта стоит 17.50 рублей за килограмм. Сахар – 55 рублей за кило. Хлеб от 19 рублей за батон весом в 450 грамм. На социальный хлеб цена прежняя – 12.76 рублей.

Свежие хек и скумбрия от 230 рублей за килограмм. Анчоусы (килька) – 130 рублей за кило.

Если в общем, все дорого. Самый бедный человек в "республике" тот, кто живет на одну зарплату или только на одну местную пенсию. И богатый – этот тот же пенсионер, но кто получает две пенсии – местную и украинскую.

Таких "богачей" легко отличить перед прилавками – они покупают молочное, выбирают мясо, могут позволить себе колбасу. Хотя внешне отличить одних от других почти невозможно. Та тонкая грань, которая выражается часто в том, что "богатый" пенсионер может позволить себе борщ со сметаной и с кусочком мяса и лекарства от какого-то не смертельного недуга.