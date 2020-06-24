Для багатьох хоч парад, хоч Новий рік – можливість вийти в люди, щось подивитися і себе показати.

Если ты не бюджетник, то парад во временно оккупированном Луганске мог бы запросто пройти мимо тебя. Причем так, что ты мог бы и не заметить вовсе, что он был – перекрыли центр города, парад транслировал местный телеканал, а сам день объявили "государственным" выходным, а в остальном жизнь была прежней.

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Хоть парад, хоть Новый год

Люди, пользуясь случаем, ехали на рыбалку, на водохранилище, на дачи, на работу, да куда угодно, совершенно не принимая близко к сердцу тему парада. И вместе с тем другая часть Луганска наоборот спешила именно на парад, чтобы получить если не хлеба, то зрелищ, по которым так истосковались все за время карантина.

Для многих хоть парад, хоть Новый год – возможность выйти в люди, что-то посмотреть и себя показать. А добавьте к этому активно продвигаемую тему сегодняшней войны. Это как фундамент, на котором упорно строят новый дом. Причем этот тот фундамент, который может быть чем угодно, главное "правильно" трактовать историю: фашизм мы не пропустим, свою землю не отдадим, защитим, как в свое время сделали деды.

Из нового – костюмированные пешие расчеты. Еще – медицинские маски и резиновые перчатки на репетициях на "военных". Удивило количество боевой техники, трактуемое как свое, родное, оставленное здесь Украиной. Поверить сложно в то, что столько техники было брошено или просто захвачено в боях. Кстати, люди приветствовали технику аплодисментами – для многих это был просто праздник, зрелище, карнавал, которого так не хватает в серой рутине будней.

Российская тень над Луганском

Общий смысл всего ясен – враг не пройдет, мы имеем богатое вооружение и подготовленную "армию". Со стороны это похоже на тень всего, что происходит в России и попытки доказать всему миру нашу состоятельность как государства.

Настроения в массах самые разные. В общем – выгорание от всего происходящего с нами, усталость от неопределенности. Кто-то говорит откровенно о том, что не хочет быть уже ни в России, ни в Украине, ни здесь. В России не хочется быть третьим сортом вроде тех работников ресторанов и торговых центров, кто не выбивается дальше уборщиц, в Украину уже не поедешь, потому что для многих она под запретом из-за "военного" прошлого родственников, а жизнь здесь далеко не такая радужная, как может показаться – нет возможности выехать, нет денег жить нормальной жизнью, нет сил ждать перемен.

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Для кого-то уже не под силу этот круг разорвать и что-то поменять в собственной жизни. Но при этом парад идет как-то параллельно с этой реальностью – это как карнавал в Рио, который ждут, на который уповают, независимо от того, какая жизнь у горожан весь остальной год.