Літак ЗСУ АН-26 із курсантами та офіцерами Міноборони на борту увечері 25 вересня впав поблизу Чугуєва на Харківщині. До катастрофи могла призвести відмова літака.

Яка причина падіння літака з курсантами на Харківщині

Як під час брифінгу розповів очільник Харківської ОДА Олексій Кучер, було повідомлення від пілота, що відмовив лівий двигун. Але це попередня інформація. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Біля Чугуєва розбився літак АН-26 з курсантами на борту: все, що відомо – фото, відео

Але з іншого боку, під час навчань спеціально відключають один із моторів. Для досвідченого льотчика – це не критична ситуація, тому він легко міг посадити судно. Наскільки розумію, там був досвідчений льотчик. Що сталося потім – незрозуміло. Це встановлюватиме слідство,

– зауважив посадовець.

Кучер додав, що двом людям вдалося вижити, завдяки тому, що вони змогли вистрибнути на низькій відстані від землі.

Інформацію про проблеми з двигуном оприлюднило також видання "Depo.Харків" із посиланням на джерело з Міноборони. За словами співрозмовника ресурсу, командир літака – 30-річний майор із Чугуєва – власне перед самою катастрофою про це повідомив рацією. На жаль, чоловік загинув.

"Двигун відмовив. Він (командир літака – 24 канал) "у повітря" сказав. Він в ефір сказав, що якість проблеми з двигуном. Рацією", – зауважив представник Міноборони.

Зверніть увагу Падіння військового літака біля Чугуєва: що відомо про жертв і чи хтось вижив

Головне про падіння літака з курсантами на Харківщині

Трагедія сталася приблизно о 20:50 25 вересня за 2 кілометри від військового аеропорту в Чугуєві.

Розбився літак АН-26, що належить Збройним силам України. Сам політ відбувався у межах навчальної програми.

Одразу після падіння літака сталося його займання. Майже за годину (о 21:55) вогегноборцям вдалося ліквідувати пожежу.

За останніми даними на борту перебувалии 27 осіб (7 офіцерів і 20 курсантів). На жаль, 22 людини загинули. Щоправда, 2 вдалося вижити та їх госпіталізували, але один із них перебуває в критичному стані. Пошуки ще трьох людей тривають.

Окрім рятувальників, на місці також працювали поліцейські та військові. Зокрема, прибули їхні керівники.

За фактом авіакатастрофи правоохоронці порушили кримінальну справу та розпочалося слідство. Наразі вони з’ясовують усі обставини.

На трагедію вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він зокрема, дав доручення прем'єру Денису Шмигалю створити комісію для розслідування всіх обставин і причин трагедії.

Крім того, як очільник держави, так і керівник його офісу Андрій Єрмак 26 вересня прибудуть на Харківщину, мають намір відвідати місце смертельного падіння літака.

Військовий літак із курсантами розбився біля Чугуєва: дивіться відео з місця