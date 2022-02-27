Літаки Су-34 перебазували з-під Москви у білоруські Барановичі
27 лютого 2022 , 14:22Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія стягнула свої літаки Су-34 на аеродром "Барановичі" у Білорусі. Раніше авіація перебувала під Москвою.
У Білорусь відправили тактичну авіаційну групу літаків Су-34. Винищувачі-бомбардвувальники стягнули ближче до України.
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Зауважимо, за даними ЗМІ, Білорусь готується до вторгнення в Україну. Спецпризначенців можуть літаками перекинути на Київський та Житомирський напрямок.
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