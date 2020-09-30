Літак ВПС США здійснив аварійну посадку в аеропорту Одеси: що відомо
Військово-транспортний літак ВПС США C-130 Hercules 30 вересня здійснив аварійну посадку в аеропорту Одеси. За попередніми даними, у нього відмовив один з двигунів.
Інформацію про аварійну посадку американського літака повідомило місцеве видання "Думська". Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатись із пресслужбою одеського аеропорту.
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Що відомо про аварійну посадку літака ВПС США
- Борт вилетів до Одеси з американської бази в місті Рамштайн в Німеччині. Під час польоту в літака начеюто відмовив один із чотирьох двигунів.
- Після успішної посадки екіпаж зайнявся вирішенням цієї проблеми.
Що відомо про літак C-130 Hercules?Саме цей літак брав участь в урочистостях з нагоди 75-річчя висадки союзників у Нормандії. Інсценування вторгнення відбулось 6 липня 2019 року.
Тоді на літак повісили так звані "смуги вторгнення" – білі широкі лінії на хвості фюзеляжу і бортовий знак одного з Дугласом C-47, який викидав парашутистів у Франції.