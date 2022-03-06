Літаки російських олігархів зачастили до ОАЕ: ймовірно, вивозять цінності

Останнім часом літаки російських олігархів все частіше курсують до ОАЕ. Українська розвідка припускає, що мільярдери вивозять туди свої цінності.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки оприлюднив у мережі інформацію про нещодавні рейси літаків російських олігархів в ОАЕ.

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Олігархи, ймовірно, вивозять цінності з Росії

Літаки російських олігархів зачастили до ОАЕ. Українська розвідка припускає, що вони вивозять туди свої цінності,

– йдеться у повідомленні.

28 лютого з Ніцци до Дубая прилетів літак Bombardier Global 5000. Ним, за даними джерел розвідників, користуються брати Борис та Аркадій Ротенберги.



Маршрут літака Ротенбергів / Карта SPRAVDI

26 лютого переліт Москва – Дубай – Москва протягом одного дня здійснив літак Bombardier Global 5000 Юрія Трутнєва.



Маршрут літака Трутнєва / Карта SPRAVDI

Борт Романа Абрамовича Boeing 787-8 Dreamliner протягом війни вже двічі літав у Дубай. Вперше вилетів з Москви 28 лютого, а повернувся 4 березня. Того ж дня знову вилетів.



Перший маршрут літака Абрамовича / Карта SPRAVDI



Другий політ літака Абрамовича в Дубай / Карта SPRAVDI

24 лютого в Дубай прилетів борт Bombardier Global 7500 Сергія Чемезова. Літак вилетів із Москви, зробив стикування в Тель-Авіві та попрямував до Еміратів. Повернувся до Москви лише 3 березня.



Маршрут літака Чемезова / Карта SPRAVDI

4 березня з військового аеродрому Чкаловський вилетів літак Ту-154М з бортовим номером RA-85041. Вранці 5 березня здійснив посадку в аеропорту Абу-Дабі.



Маршрут у Дубай ще одного російського борта / Карта SPRAVDI

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