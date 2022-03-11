Літаки СУ-34 справні лиш на 60 – 70%, – російський підполковник-авіатор про техніку окупантів

Кілька полонених російських службовців 11 березня поспілкувалися з журналістами й розповіли чимало цікавого. Зокрема, що їхні літаки справні на 60 – 70%.

Мовиться про винищувачі, які масово використовують окупанти, Су-34. Таку статистику справності озвучив підполковник Максим Криштоп. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на пресконференцію військовополонених льотчиків російської армії.

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У частині, де служу я, укомплектованість авіаційної техніки складає 100%. Але справність залишає бажати кращого – тримається на рівні 60 – 70%,

– заявив полонений підполковник.

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