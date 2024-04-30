Літаючу тарілку на Либідській у місті Києві збережуть

Літаюча тарілка побудована у стилі радянського архітектурного модернізму. У 2020 році її внесли до переліку об'єктів культурної спадщини міста Києва.

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) видала дозвіл на реконструкцію приватних нежитлових будівель в ТРЦ, що розташовані за пам'яткою радянського модернізму. Про це заявила ДІАМ на своїй сторінці у фейсбуці.

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За Літаючою тарілкою побудують ТРЦ

Об'єкт проєктування розташований за пам'яткою архітектури та монументального мистецтва місцевого значення "Будинок Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації" (УкрІНТЕІ), що ще відома як споруда "Літаюча тарілка". Вона побудована у стилі радянського архітектурного модернізму, а у 2020 році була внесена до переліку об'єктів культурної спадщини міста Києва.

Згідно з проєктом, декілька будівель за пам'яткою (які історично приєднані до неї, примикають та розташовані поруч і не є об'єктами культурної спадщини) об'єднуються в одну будівлю, що створюють внутрішній ансамбль через забудову внутрішнього простору.

Будівля "тарілки", на якій в цей час, згідно з проєктом реставрації та виданого раніше дозволу, проводяться ремонтно-реставраційні роботи, буде повністю збережена без зміни головного фасаду, композиційної об'ємності трьох різновеликих форм, лінзоподібного об'єму з планувальною схемою та функціональним призначення кінолекційної зали, що є основним предметом охорони.

ТОВ "Проспект", яке пов'язують з масштабним девелопером та власником кількох ТРЦ в Києві Вагіфом Алієвим, звернулася за дозволом ще на початку 2022 року. Але тоді проєкт було відправлено на доопрацювання через суттєві зауваження: відсутність погодження органу з охорони культурної спадщини, відсутність інформації про машино-місця, відсутність кругового під'їзду до будівлі пожежних машин, не запроєктовані споруди цивільного захисту тощо. Зрештою, всі недоліки усунули. Замовник отримав необхідні погодження, привів у відповідність документи та звернувся повторно за отримання дозволу, який й було видано інспекторами ДІАМ.

Згідно з документами, ТРЦ Ocean mall матиме загальну площу 184000 квадратних метрів, у якому буде розважальний центр для дітей, найсучасніші атракціони (15 тисяч квадратних метрів), 8 кінотеатрів, великий фестивальний зал, музичний фонтан, близько 400 бутиків і магазинів (Сільпо, IKEA, Zara, H&M, та багато інших).