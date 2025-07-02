Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що Силам оборони вдалося призупинити наступ ворога на Сумщині. Там вдалося стабілізувати ситуацію із можливістю ведення контрнаступальних дій на певних ділянках.

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Літній наступ Росії на Україну

На Покровському напрямку окупанти, на жаль, мають певні тактичні успіхи. Проте, попри значну військову перевагу, Росія під час нової хвилі наступу "не змогла нічим здивувати, окрім того, що ми вже бачили". Тактика ворога продовжує бути незмінною.

Росія не змогла продемонструвати чогось якісного, що передбачало б прорив фронту. Сили оборони України не дали ворогові це зробити,

– сказав Олександр Мусієнко.

На його думку, росіяни робитимуть все можливе, аби пробувати наступати допоки ще є сили й дозволяють погодні умови. Це, ймовірно, триватиме до середини або пізньої осені 2025 року.

Яка ситуація поблизу Покровська: карта

Метою окупантів є захопити якомога більше Донецької області, утримати буферну зону на Сумщині та пробувати виснажувати наші Сили оборони й завдавати терористичних ударів по території України.

Активні та великі наступальні дії тривають щонайменше півтора місяця. До цього теж були наступальні дії, але ворог посилив свої резерви. Ситуація є непростою – ідуть важкі бої по лінії фронту,

– підкреслив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

Попри певну перевагу у військових та техніці, ворог не може досягти визначеної мети. Це показує, що важливим є не кількість, а ефективність.

Українським силам вдалося добре організувати лінію оборони. Навіть на тих ділянках, де доводиться вимушено відходити, через те, що ворог переважає та застосовує КАБи, фронт не сиплеться,

– зазначив Олександр Мусієнко.

Росіяни застрягають у важких боях, а кожен метр просування дається їм надзвичайно великою ціною, хоч, за словами військовослужбовця, вони продовжують її платити.

Зазначимо, росіяни ще з другої половини 2023 року планували захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації, однак наразі так і не досягли її околиць. Ворог двічі намагався обійти місто з різних напрямків, зокрема під час зимового наступу 2025 року, але був відкинутий із суттєвими втратами. Зараз основні спроби просування зосереджені східніше Покровська, де російська армія намагається атакувати.