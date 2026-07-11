Є з чого починати: авіаексперт припустив, коли в Україні почнеться виробництво ракет до Patriot

Трамп пообіцяв надати Україні ліцензію на виробництво ракет до американських систем Patriot, нестачу яких наша держава відчуває. Після його гучних заяв на саміті НАТО західна преса почала писати, що це займе багато років.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері 24 Каналу пояснив, що ситуація довкола ліцензування виробництва ракет PAC-3 – багатоваріантна.

Ліцензія на виробництво ракет Patriot: процес займає 2 роки

Український лідер Володимир Зеленський заявив про співпрацю з японським концерном Mitsubishi. Ця країна виробляє такі ракети. Також Польща висловила готовність розгортати виробництво PAC-3. Авіаексперт додав, що вже наблизилася до фіналу виготовлення ракет PAC-3 GEM-T Німеччина.

Ці ракети збивають такі цілі: літаки, ракети, гвинтокрили, великі безпілотники. Ними можна збивати й балістику, але ймовірніть буде значно нижчою. Поляки до цього часу виробляли пускові установки до Patriot та елементи аеродинамічних поверхонь для керування цією ракетою. Німці ще рік тому просили американців надати їм можливість виробляти PAC-3 MSE. Тоді США відмовили,

– розповів Криволап.

Авіаексперт додав, що від 30 до 60 ракет PAC-3 на рік нині виробляє сьогодні японська компанія Mitsubishi Heavy. З його слів, для запуску нового заводу потрібен час, навчання персоналу та розв'язання проблем із комплектуючими. Наприклад, такі складнощі є в оборонних підприємств Lockheed Martin та Raytheon. Вони багато чого роблять самостійно, але мають велику кількість підрядників для виготовлення низки елементів до цієї ракети.

Технологічний цикл виробництва однієї PAC-3 за стандартами Lockheed Martin, зі слів авіаексперта, становить орієнтовно 2 роки (23 – 25 місяців). Світу, як наголосив Криволап, треба певним чином розпоряджатися цим активом, домовлятися між собою.

Федоров сказав, що в України підписаний з США контракт на постачання ракет до Patriot, яке починається з 2027 року. Це наш актив, під який ми можемо брати в борг аналогічні ракети у партнерів уже зараз. Другий актив – це обіцяне Трампом ліцензійне виробництво,

– підсумував Криволап.

Повне інтерв'ю Костянтина Криволапа: дивіться у відео