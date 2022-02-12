Литва передасть Україні вакцини, у жовтій зоні лише 1 область: новини про коронавірус 12 лютого
В Україні захворюваність тримається на досить високому рівні, за добу п'ятниці захворіли понад 38 тисяч людей. Від початку вакцинальної кампанії проведено 31 мільйон щеплень. Лише один регіон залишився у помаранчевій зоні карантину. У США відтермінували ухвалення вакцинації дітей молодше 5 років. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 лютого.
Новини про коронавірус в Україні 12 лютого
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
За добу в Україні захворіли на коронавірус 38 212 людей, серед них 3 029 дітей та 864 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 3 753 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 265 людей. Натомість видужали – 19 943 пацієнти.
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Які темпи тестувань? За минулу добу лабораторії провели 139 475 тестів на виявлення коронавірусної хвороби різними методами, зокрема: методом ПЛР – 72 764, методом ІФА – 6 138, досліджень експрес-тестами на антиген – 60 573.
Кількість випадків COVID-19 в регіонах за добу:
- Київ – 4 229;
- Вінницька область – 720;
- Волинська область – 1 060;
- Дніпропетровська область – 2 596;
- Донецька область – 1 808;
- Житомирська область – 1 489;
- Закарпатська область – 795;
- Запорізька область – 1 276;
- Івано-Франківська область – 791;
- Київська область – 1 326;
- Кіровоградська область – 487;
- Луганська область – 783;
- Львівська область – 2 351;
- Миколаївська область – 1 013;
- Одеська область – 3 670;
- Полтавська область – 1 407;
- Рівненська область – 1 145;
- Сумська область – 1 671;
- Тернопільська область – 813;
- Харківська область – 1 736;
- Херсонська область – 1 604;
- Хмельницька область – 1 813;
- Черкаська область – 1 246;
- Чернівецька область – 789;
- Чернігівська область – 1 594.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксували 4 501 182 випадки захворювання. Станом на 12 лютого відомо про 3 770 769 випадки одужання.
Жертвами коронавірусу, на жаль, стали 102 668 мешканців країни.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу
В Україні провели 31 мільйон щеплень проти коронавірусу
Джерело: МОЗ
Протягом доби 11 лютого в Україні 74 038 людей вакцинували проти COVID-19.
Першу дозу ввели 20 260 особам, другу дозу – 32 286, додаткову дозу – 725 особам, бустерну дозу – 20 767.
Загальні дані! Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 561 673 людини: першу дозу отримали 15 561 671 людина, дві дози – 14 932 864 людини. Додаткову дозу ввели 23 353 людини, бустерну дозу – 553 617 людей.
Загалом проведено 31 071 505 щеплень.
Україна отримає партію Johnson&Johnson для щеплення українців на КПВВ
Джерело: МОЗ
У суботу, 12 лютого міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відвідав безоплатні пункти тестування та щеплення проти коронавірусу, розташовані на території контрольного пункту в’їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська".
Міністр повідомив про підтримку від Литви, яка передасть вакцину Johnson & Johnson для щеплення українців, зокрема з тимчасово окупованих територій на пунктах пропуску.
МОЗ відвідало пункти тестування та щеплення на території КПВВ / Фото фейсбук Віктора Ляшка
5 областей в червоній зоні, одна – в жовтій: МОЗ оновило карантинну карту
Джерело: МОЗ
У жовтій зоні карантину перебуває тільки Полтавська область. П'ять областей перебувають в червоній зоні. Усі інші – в помаранчевій.
У червоній зоні карантину:
- Рівненська,
- Івано-Франківська,
- Луганська,
- Закарпатська,
- Хмельницька області.
У жовтій зоні залишилась тільки Полтавська область. Всі інші регіони – помаранчеві.
Показники захворюваності
Загалом рівень захворюваності по Україні складає 1 269 при нормі не менше 75 на 100 тисяч населення. Також перевищений рівень госпіталізацій — у 15 регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення.
Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.
Показники захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ
Новини про коронавірус у світі 12 лютого
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 12 лютого у світі виявили понад 408 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,8 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Бразилія, Німеччина та Італія.
У США відклали схвалення COVID-вакцинації дітей до 5 років
Джерело: CBS News
У США відклали схвалення вакцинації проти коронавірусу дітей від 5 років препаратом Pfizer. Відповідне рішення прийняло Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).
Регулятор вирішив відкласти це рішення про тих пір, поки не буде більше даних про вакцинацію цієї вікової категорії, зокрема, щодо ефективності трьох доз вакцини.
Нові правила карантину у Польщі
Джерело: In Poland
У Польщі прогнозують спад п'ятої хвилі COVID-19. Через це у країні вирішили поступово послаблювати обмеження. Зміни вже торкнулися самоізоляції та карантину по прибуттю в країну.
Дистанційне навчання у школярів, та учнів загальноосвітніх шкіл не триватиме до кінця лютого, як планували, вони повернуться до школи на тиждень раніше, 21 лютого.
Очільник польського МОЗ Адам Недзельський висловив сподівання, що вже у березні влада зможе ухвалити сміливі рішення щодо скасування обмежень, зокрема носіння масок у закритих приміщеннях не буде обов'язковим, лише рекомендованим.
З 11 лютого карантин після прибуття з-за кордону буде знятий з тих, хто пред'явить сертифікат про вакцинацію. Водночас невакциновані люди мають пройти 7-денний карантин по прибуттю.