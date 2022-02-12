Литва передасть Україні вакцини, у жовтій зоні лише 1 область: новини про коронавірус 12 лютого

В Україні захворюваність тримається на досить високому рівні, за добу п'ятниці захворіли понад 38 тисяч людей. Від початку вакцинальної кампанії проведено 31 мільйон щеплень. Лише один регіон залишився у помаранчевій зоні карантину. У США відтермінували ухвалення вакцинації дітей молодше 5 років. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 12 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За добу в Україні захворіли на коронавірус 38 212 людей, серед них 3 029 дітей та 864 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 3 753 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 265 людей. Натомість видужали – 19 943 пацієнти.

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Які темпи тестувань? За минулу добу лабораторії провели 139 475 тестів на виявлення коронавірусної хвороби різними методами, зокрема: методом ПЛР – 72 764, методом ІФА – 6 138, досліджень експрес-тестами на антиген – 60 573.

​​Кількість випадків COVID-19 в регіонах за добу:

Київ – 4 229;

Вінницька область – 720;

Волинська область – 1 060;

Дніпропетровська область – 2 596;

Донецька область – 1 808;

Житомирська область – 1 489;

Закарпатська область – 795;

Запорізька область – 1 276;

Івано-Франківська область – 791;

Київська область – 1 326;

Кіровоградська область – 487;

Луганська область – 783;

Львівська область – 2 351;

Миколаївська область – 1 013;

Одеська область – 3 670;

Полтавська область – 1 407;

Рівненська область – 1 145;

Сумська область – 1 671;

Тернопільська область – 813;

Харківська область – 1 736;

Херсонська область – 1 604;

Хмельницька область – 1 813;

Черкаська область – 1 246;

Чернівецька область – 789;

Чернігівська область – 1 594.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксували 4 501 182 випадки захворювання. Станом на 12 лютого відомо про 3 770 769 випадки одужання.

Жертвами коронавірусу, на жаль, стали 102 668 мешканців країни.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу

В Україні провели 31 мільйон щеплень проти коронавірусу

Джерело: МОЗ

Протягом доби 11 лютого в Україні 74 038 людей вакцинували проти COVID-19.

Першу дозу ввели 20 260 особам, другу дозу – 32 286, додаткову дозу – 725 особам, бустерну дозу – 20 767.

Загальні дані! Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 561 673 людини: першу дозу отримали 15 561 671 людина, дві дози – 14 932 864 людини. Додаткову дозу ввели 23 353 людини, бустерну дозу – 553 617 людей.

Загалом проведено 31 071 505 щеплень.

Україна отримає партію Johnson&Johnson для щеплення українців на КПВВ

Джерело: МОЗ

У суботу, 12 лютого міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відвідав безоплатні пункти тестування та щеплення проти коронавірусу, розташовані на території контрольного пункту в’їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська".

Міністр повідомив про підтримку від Литви, яка передасть вакцину Johnson & Johnson для щеплення українців, зокрема з тимчасово окупованих територій на пунктах пропуску.



МОЗ відвідало пункти тестування та щеплення на території КПВВ / Фото фейсбук Віктора Ляшка

5 областей в червоній зоні, одна – в жовтій: МОЗ оновило карантинну карту

Джерело: МОЗ

У жовтій зоні карантину перебуває тільки Полтавська область. П'ять областей перебувають в червоній зоні. Усі інші – в помаранчевій.

У червоній зоні карантину:

Рівненська, Івано-Франківська, Луганська, Закарпатська, Хмельницька області.

У жовтій зоні залишилась тільки Полтавська область. Всі інші регіони – помаранчеві.

Показники захворюваності

Загалом рівень захворюваності по Україні складає 1 269 при нормі не менше 75 на 100 тисяч населення. Також перевищений рівень госпіталізацій — у 15 регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення.

Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.



Показники захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ

Новини про коронавірус у світі 12 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 12 лютого у світі виявили понад 408 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,8 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Бразилія, Німеччина та Італія.

У США відклали схвалення COVID-вакцинації дітей до 5 років

Джерело: CBS News

У США відклали схвалення вакцинації проти коронавірусу дітей від 5 років препаратом Pfizer. Відповідне рішення прийняло Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Регулятор вирішив відкласти це рішення про тих пір, поки не буде більше даних про вакцинацію цієї вікової категорії, зокрема, щодо ефективності трьох доз вакцини.

Нові правила карантину у Польщі

Джерело: In Poland

У Польщі прогнозують спад п'ятої хвилі COVID-19. Через це у країні вирішили поступово послаблювати обмеження. Зміни вже торкнулися самоізоляції та карантину по прибуттю в країну.

Дистанційне навчання у школярів, та учнів загальноосвітніх шкіл не триватиме до кінця лютого, як планували, вони повернуться до школи на тиждень раніше, 21 лютого.

Очільник польського МОЗ Адам Недзельський висловив сподівання, що вже у березні влада зможе ухвалити сміливі рішення щодо скасування обмежень, зокрема носіння масок у закритих приміщеннях не буде обов'язковим, лише рекомендованим.

З 11 лютого карантин після прибуття з-за кордону буде знятий з тих, хто пред'явить сертифікат про вакцинацію. Водночас невакциновані люди мають пройти 7-денний карантин по прибуттю.