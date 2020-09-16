Головнокомандувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис заявив, що військові навчання Росії і Білорусі не є безпосередньою загрозою для Литви. Але їх можна оцінювати як форму тиску. Адже атакувальний сценарій навчань викликає занепокоєння.

Рупшис заявив, що Збройні сили Литви оцінюють військові навчання як тиск на країну, повідомляє Delfi.

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За словами головнокомандувача ЗС, весь час потрібно оцінювати, наскільки російсько-білоруські сили поряд з литовським кордоном та як вони зростають.

Зрозуміло, що їхня бойова міць, бойові засоби, а також ці навчання загалом викликають занепокоєння, оскільки вони орієнтовані, попри твердження, на атакувальні дії,

– зазначив Рупшис.

Він також додав, що наразі у зв'язку з цими навчаннями "безпосередньої військової загрози Литві точно немає".

Рупшис наголосив, на відміну від Росії та Білорусі країни НАТО на навчаннях у Польщі та в інших місцях застосовують сценарії оборонного характеру, а не атакувального. Роблять це союзники по НАТО, аби завжди бути готовими до прецедентів.

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