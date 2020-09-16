Білорусь попросила у Росії нову зброю. Лукашенко пояснив, що вона потрібна для зміцнення безпеки "союзної держави", а також сказав, про що ще домовився з Путіним.

Про це Олександр Лукашенко розповів на зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, повідомляє провладне агентство "БЕЛТА". Президент Білорусі наголосив, що говорив про зброю саме з главою РФ.

Цікаво Керують американці: Лукашенко звинуватив Україну в провокаціях і роботі на США

"Я також питав Президента Росії про деякі види зброї. Я йому сказав, що якщо ви приїдете, ми побачимо, що нам потрібно і де дійсно потрібно зміцнюватися в рамках союзної держави, – сказав Лукашенко.

Він наголосив, що нема причин для страху, тому Білорусь готова піти на це.

Останні події показують, що необхідно сміливо відстоювати інтереси як білорусів, так і росіян. Так вийшло, що ми залишилися одні в цьому плані, але не найслабші,

– запевнив Лукашенко.

Довідка. Зустріч поки ще чинного білоруського президента Олександра Лукашенка і президента РФ Володимира Путіна відбулась 14 вересня 2020 року у російському Сочі. Лідери країн обговорили низку важливих питань. Про що говорили президенти – читайте тут.

Спільні військові навчання продовжать

Також Лукашенко та Путін домовилися про продовження спільних військових навчань "Слов'янське братство 2020" на території Білорусі.

"Ми вітаємо ці вчення. Добре, що вони проходять, як мені доповідають, успішно. Треба подумати про другий етап навчань та інші навчання, виробити план, не озираючись на всі боки, хто нам і що скаже", – зазначив Олександр Лукашенко. Він пояснив, що не хоче щось робити нахабно, але хоче дотримуватись своїх інтересів.

Протести у Білорусі: що відомо про підтримку Росії