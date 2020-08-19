Литва введе санкції проти Лукашенка і його посіпак: коли вони набудуть чинності
Міністерство закордонних справ Литви склало перелік із 32 білоруських високопосадовців, яким заборонить в’їзд на свою територію. Серед них є поки ще президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус підтвердив це в коментарі інформаційному агентству BNS.
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Національні санкції Литви проти Лукашенка і компанії
За словами дипломата, цей крок Литва робить на підтримку рішення ЄС щодо введення персональних санкцій проти білоруських посадовців.
Ми запустили процес і використали національний санкційний механізм проти тих, хто вчиняв насильство, вдавався до надмірної сили, проти тих, хто сфальсифікував вибори,
– сказав Лінкявічус.
Він відмовився називати конкретні імена людей у санкційному переліку, лише підтвердивши, що серед них є Олександр Лукашенко. Глава литовського МЗС також додав, що санкції передбачають лише заборону на в’їзд особам зі списку до Литви.
Санкції поки не набрали чинності: їх ще має затвердити міністерство внутрішніх справ, куди МЗС передало перелік санкційних осіб.
Як Євросоюз відреагував на протести в Білорусі
- Держави Євросоюзу не визнали результатів виборів президента Білорусі. Вони рекомендують Олександру Лукашенку розпочати переговори з опозицією.
- Також вони застерегли інші країни, зокрема Росію, від втручань у ситуацію в Білорусі.
- Крім того, ЄС обіцяє підтримати білорусів фінансово та накласти санкції на відповідальних за фальсифікації й насильство. Європейська комісія виділить 53 мільйонів євро для підтримки білорусів.
Що відомо про військові навчання Білорусі біля кордону Литви
- Із 17 по 20 серпня Білорусь проведе низку військових навчань поблизу міста Островець біля кордону з Литвою.
- Кілька батальйонів зенітних ракетних полків висунуться у призначені райони, щоб заступити на бойове чергування з протиповітряної оборони.
- Повітряно-десантна бригада висунеться на полігон "Гожський", де посилить нагляд за державним кордоном. На деяких полігонах пройдуть тренування з бойової стрільби.
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Як відреагували у світі на вибори в Білорусі / Інфографіка 24 каналу