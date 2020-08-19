Міністерство закордонних справ Литви склало перелік із 32 білоруських високопосадовців, яким заборонить в’їзд на свою територію. Серед них є поки ще президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус підтвердив це в коментарі інформаційному агентству BNS.

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Національні санкції Литви проти Лукашенка і компанії

За словами дипломата, цей крок Литва робить на підтримку рішення ЄС щодо введення персональних санкцій проти білоруських посадовців.

Ми запустили процес і використали національний санкційний механізм проти тих, хто вчиняв насильство, вдавався до надмірної сили, проти тих, хто сфальсифікував вибори,

– сказав Лінкявічус.

Він відмовився називати конкретні імена людей у санкційному переліку, лише підтвердивши, що серед них є Олександр Лукашенко. Глава литовського МЗС також додав, що санкції передбачають лише заборону на в’їзд особам зі списку до Литви.

Санкції поки не набрали чинності: їх ще має затвердити міністерство внутрішніх справ, куди МЗС передало перелік санкційних осіб.

Як Євросоюз відреагував на протести в Білорусі

Держави Євросоюзу не визнали результатів виборів президента Білорусі. Вони рекомендують Олександру Лукашенку розпочати переговори з опозицією.

Також вони застерегли інші країни, зокрема Росію, від втручань у ситуацію в Білорусі.

Крім того, ЄС обіцяє підтримати білорусів фінансово та накласти санкції на відповідальних за фальсифікації й насильство. Європейська комісія виділить 53 мільйонів євро для підтримки білорусів.

Що відомо про військові навчання Білорусі біля кордону Литви

Із 17 по 20 серпня Білорусь проведе низку військових навчань поблизу міста Островець біля кордону з Литвою.

Кілька батальйонів зенітних ракетних полків висунуться у призначені райони, щоб заступити на бойове чергування з протиповітряної оборони.

Повітряно-десантна бригада висунеться на полігон "Гожський", де посилить нагляд за державним кордоном. На деяких полігонах пройдуть тренування з бойової стрільби.

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Як відреагували у світі на вибори в Білорусі / Інфографіка 24 каналу