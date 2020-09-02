Литва затвердила план підтримки білорусів
Уряд Литви хоче підтримати білоруське населення. 2 вересня Литва затвердила план допомоги жертвам репресій, студентам і білорусам, які хочуть працевлаштуватись.
План підтримки білоруського населення литовський уряд затвердив 2 вересня. Про це повідомив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс у твітері.
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Сьогодні уряд Литви затвердив спеціальний план підтримки населення Білорусі, спрямований на надання допомоги жертвам репресій, сприяння навчанню білорусів в литовських університетах, отриманню національних віз та інтеграції на литовський ринок праці,
– сказав міністр.
Прем'єр-міністр Литви Саулюс Сквернялис доповнив твіт Лінкявічюса. Урядовець розповів, що вони планують допомагати білорусам у багатьох сферах. Уряд Литви надасть фінансову підтримку Європейському гуманітарному університету, стипендії на навчання в Литві, а також медичні та реабілітаційні послуги жертвам репресій.
У плани урядовців також входить створення сприятливих фінансових і комерційних умов для білоруського бізнесу в Литві. Окрім цього, в рамках спрощення видачі віз Литва планує запрошувати ІТ-компанії та програмістів з Білорусі.
Реакція ЄС на ситуацію у Білорусі та запровадження санкції:
- У Білорусі вже 25 днів тривають масштабні антиурядові протести. Люди вимагають відставки Лукашенка та проведення чесних перевиборів.
- ЄС, Україна та країни Балтії не визнають результати президентських виборів у Білорусі та засуджують насильство проти мирних протестувальників.
- 31 серпня Латвія, Литва та Естонія запровадили санкції проти 30 білоруських чиновників, серед яких і президент Олександр Лукашенко.
- Окрім того, ще 19 серпня лідери ЄС на саміті домовилися запровадити санкції проти тих, хто був причетний фальсифікації виборів у Білорусі. Станом на сьогодні, список санкцій ще не підготували. Відомо, що до цього списку увійдуть 15 – 20 осіб. Проте, Лукашенка у ньому поки немає
- МЗС Білорусі відреагувало на санкції негативно. Білоруські урядовці закликали ЄС не втручатись у ситуацію та дати можливість розібратись з протестами самостійно.