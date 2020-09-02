Уряд Литви хоче підтримати білоруське населення. 2 вересня Литва затвердила план допомоги жертвам репресій, студентам і білорусам, які хочуть працевлаштуватись.

План підтримки білоруського населення литовський уряд затвердив 2 вересня. Про це повідомив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс у твітері.

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Сьогодні уряд Литви затвердив спеціальний план підтримки населення Білорусі, спрямований на надання допомоги жертвам репресій, сприяння навчанню білорусів в литовських університетах, отриманню національних віз та інтеграції на литовський ринок праці,

– сказав міністр.

Today Lithuanian Government approved a special #Belarus‘ People Support Plan aimed at helping victims of repressions, promoting studies for Belorusians in Lithuanian universities, facilitating obtainment of national visas and integration into #Lithuania’s labor market. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 2, 2020

Прем'єр-міністр Литви Саулюс Сквернялис доповнив твіт Лінкявічюса. Урядовець розповів, що вони планують допомагати білорусам у багатьох сферах. Уряд Литви надасть фінансову підтримку Європейському гуманітарному університету, стипендії на навчання в Литві, а також медичні та реабілітаційні послуги жертвам репресій.

У плани урядовців також входить створення сприятливих фінансових і комерційних умов для білоруського бізнесу в Литві. Окрім цього, в рамках спрощення видачі віз Литва планує запрошувати ІТ-компанії та програмістів з Білорусі.

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