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ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ДОЛОРЕС О'РІОРДАН НОВИНИ КРИМУ

Литва оприлюднила список росіян, яким заборонений в’їзд в країну

22:16, 15 січня 224 Читать новость на русском
Литва ввела санкції проти росіян
Литва ввела санкції проти росіян

Департамент міграції Литви в понеділок оприлюднив список з 49-ти громадян Росії, яким через порушення прав людини і відмивання грошей заборонений в'їзд до Литви.

Це список осіб з так званого "Закону Магнітського", який свого часу був прийнятий у США, Канаді та Естонії, пише Delfi. Литовський Сейм прийняв "Закон Магнітського" в листопаді 2017 року і вступив в силу з 1 січня 2018 року. Цей правовий акт отримав свою назву на ім'я убитого в 2009 році в російській в'язниці юриста Сергія Магнітського.

Читайте також: Російські олігархи просять США не включати їх в новий список санкцій

Деякі включені в цей список особи вже зараз є небажаними в Литві. Серед них і лідер Чечні Рамзан Кадиров. У списку також значаться глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін і заступник голови Слідчого комітету МВС РФ генерал-майор Олег Логунов, який вів справу Магнітського. Судді Олена Сташина, Олексій Криворучко, Світлана Ухнальова, Сергій Підопригоров, які прийняли рішення по цій справі, керівники Податкової інспекції Москви, посадові особи, різні чиновники та інші особи.

Юрист Сергій Магнітський розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян, в результаті яких було присвоєно 260 мільйонів доларів платників податків. Магнітський був затриманий, провів 358 днів в ув'язненні та підданий тортурам, а потім помер у в'язниці. Прихильники Магнітського стверджують, що відповідальність за його смерть несе влада Росії, так як в тюрмі йому не була надана адекватна медична допомога, і він помер. Кремль ці звинувачення заперечує.

Теги: Новини Росії Новини політики Литва Санкції
Джерело: 24 Канал
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