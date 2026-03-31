Ліван вимагає у посольства України видати "агента Моссаду", який там, ймовірно, переховується

У будівлі посольства України в Бейруті нібито перебуває чоловік із подвійним громадянством України та Сирії. Ліванські силовики підозрюють його у зв’язках з ізраїльською розвідкою.

Місцева влада вимагає його передачі, повідомляє AFP із посиланням на джерела в службах безпеки та серед представників "Хезболли".

Що відбувається навколо посольства України в Лівані?

За наявною інформацією, йдеться про особу, яку затримували у вересні після інциденту поблизу дороги до аеропорту Бейрута. Тоді, за версією слідства, чоловік залишив мотоцикл із вибухівкою, замаскованою під акумулятор. Його утримували представники "Хезболли" до початку нового витка бойових дій.

Довідка: Ізраїль та Ліван вже кілька десятиліть перебувають у стані війни. Ліван затримував десятки людей, яких підозрюють у співпраці з Тель-Авівом, – здебільшого після 2019 року.

Після удару ізраїльських сил по району, де його тримали, чоловіку вдалося втекти – за даними джерел, він знайшов укриття на території українського диппредставництва.

Ліванська служба загальної безпеки повідомляє, що змогла затримати ще п’ятьох осіб, яких вважають причетними до цієї групи, і передала їх до суду.

Керівник служби Хассан Шукеїр заявив, що 10 березня українське посольство зверталося з проханням дозволити виїзд свого громадянина, який перебував у дипустанові та нібито втратив документи. Після перевірки особу ідентифікували як фігуранта кількох розслідувань, оголошеного в розшук.

За словами Шукеїра, Бейрут офіційно повідомив українську сторону про необхідність передати чоловіка, оскільки його підозрюють у причетності до мережі, пов’язаної з ізраїльською розвідкою, яка, за версією слідства, готувала теракти в південних районах міста.

