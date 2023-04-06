Ліван випустив десятки ракет по Ізраїлю: Нетаньягу скликає кабінет безпеки

На півночі Ізраїлю пролунало декілька потужних вибухів. Виявилося, що з Лівану бойовики "Хезболли" запустили декілька ракет.

У четвер вдень із південного Лівану було випущено десятки ракет, деякі з них були перехоплені системою ППО "Залізний купол" над північним Ізраїлем.

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Що відомо про ракетну перестрілку

Пуски були здійснені лише через кілька годин після того, як терористичне угруповання Лівану "Хезболла", на боці якого Іраном, заявило, що підтримає "всі заходи", які палестинські угруповання можуть вжити проти Ізраїлю після зіткнень в мечеті Аль-Акса на Храмовій горі.

У містах Бетцет і Шломі в Західній Галілеї, недалеко від кордону з Ліваном, пролунали сирени. Невдовзі після цього сирени продовжували звучати в інших містах.

Ракетні обстріли по Ізраїлю: дивіться відео

На багатьох відео, які опублікували в мережі, видно сліди диму від ракет-перехоплювачів "Залізний купол".

В Ізраїлі прогриміло декілька вибухів: дивіться відео

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу був проінформований про інциденти, що стався в перший день свята Песах, і проведе оцінку з військовими та керівниками служби безпеки, повідомив його офіс.

Яка ситуація в Ізраїлі: дивіться відео

Є постраждалі

Згідно з попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару одна жінка отримала легкі осколкові поранення. Іншій жінці надавали допомогу медики, бо вона перебувала у шоковому стані.

Яка ситуація в Ізраїлі: дивіться відео

"Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу регулярно отримує інформацію про те, що відбувається, і проведе оперативну нараду з керівництвом системи безпеки", – зазначили в уряді Ізраїлю.

Востаннє ізраїльська територія зазнавала таких обстрілів з Лівану в серпні 2021 року, тоді було випущено понад 20 ракет.