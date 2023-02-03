Лієв попросив СБУ перевірити джерела журналістів, які повідомили про "його російський паспорт"

Донедавна відповідального за збройні контракти Міністерства оборони Олександра Лієва звинуватили у наявності російського паспорта. Чиновник заперечив це й закликав Службу безпеки розслідувати інцидент.

Про це 3 лютого повідомив Олександр Лієв. Він зазначив, що звільнений з посади, але продовжує передавати справи по тих напрямках, які впроваджував останні пів року в Міністерстві оборони.

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"За ніч моя сім'я отримала майже дві сотні повідомлень з погрозами. Більшу частину ночі я займався забезпеченням охорони своєї сім'ї. Зранку поїхав і в скриньку СБУ подав заяву з проханням перевірити джерела, які використав Михайло Ткач (розслідувач Української правди – 24 Канал). Перевірити джерела на предмет їхнього мотиву", – сказав Лієв.

Отримав вибачення

За словами ексчиновника Міноборони, велика кількість людей у відомстві та керівництво, були змушені останні десятки годин думати не про ті речі, які потрібно. Лієв зазначив, що йому телефонувала головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва.

Я поважаю її, які й весь колектив Української правди. Вона попросила вибачення і сказала, що це прикра помилка. Написав про це і Михайло Ткач. Справді на УП вийшла новина зі спростуванням всіх фейкових новин вчорашнього дня. Сподіваюсь, що телеграми, які вчора це розганяли, повідомлять своїм читачам про помилку, – сказав Лієв.

Він розповів, що велика кількість активних людей стали на його захист. Лієв додав – не знав би, як діяти, якби фейковий паспорт зробили більш якісно і написали прізвище без помилок, поставили правильну фотографію.

"На щастя, джерело було недорогим. Можливо, це зробили спеціально. Я в цьому не розбираюсь і не розумію, чому так сталося, тому звернувся до СБУ", – розповів Лієв.

Готовий до розмови

Ексчиновник сказав, що не отримував дзвінків від Михайла Ткача, який опублікував новину про російський паспорт. Лієв запевнив, що готовий до будь-якого складного інтерв'ю з журналістом на платформі Української правди.

"Пропонував таке інтерв'ю Суспільному мовленню. На жаль, там чомусь не побачили в цьому резонансу. Я готовий до будь-якого інтерв'ю, щоб нарешті всю цю дурню познімати й суспільство припинило переживати, що питаннями безпеки постачання озброєння займалися люди, які не мали на це права", – додав Лієв.

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