Лобове зіткнення під Києвом: 4 загиблих, 3 постраждалих у важкому стані

Ввечері 19 серпня жахлива смертельна ДТП сталась на Новоірпінській трасі під Києвом.

У лобовому зіткненні зіштовхнулись два автомобілі: позашляховик Suzuki та Citroën.

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Як інформують "Вартові.Еспресо", водій Suzuki вирішив розвернутись через дві суцільні смуги, не пропустивши при цьому Citroën.

Удар був настільки потужним, що уламки автівок розлетілись на десятки метрів, а щоб витягнути тіла загиблих довелось викликати рятувальників.

Водія Citroën намагались врятувати очевидці аварії, які зупинились, побачивши ДТП, проте отримані ним травми виявились несумісними з життям.

Як наслідок – у цій аварії загинуло четверо людей, ще трьох постраждалих у вкрай важкому стані госпіталізували.

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