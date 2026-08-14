Вони в захваті від України, – республіканець назвав умови роботи Lockheed Martin в Україні

Україна прагне не лише отримувати американське озброєння, а й локалізувати його виробництво. Представники Lockheed Martin після візиту до Києва високо оцінили український інтелектуальний і технологічний потенціал, однак перенесення частини виробництва потребуватиме серйозних гарантій безпеки.

Член Республіканської партії Борис Пінкус в ефірі 24 Каналу розповів, що саме вразило представників Lockheed Martin в Україні та за яких умов компанія готова працювати тут. Йдеться про захист підприємств від повітряних атак, технологічну безпеку та ретельний контроль персоналу.

Що вразило Lockheed Martin в Україні?

Після візиту до Києва представники Lockheed Martin, за словами Пінкуса, зустрілися з Дональдом Трампом і детально розповіли йому про можливості України. Найбільше їх зацікавили не виробничі потужності чи досвід, що залишився ще з радянських часів, а здатність українських фахівців швидко створювати нові рішення та вдосконалювати технології.

Вони повернулися з Києва, зустрілися з Трампом і з захопленням розповідали, які можливості має Україна. Головний акцент був на інтелектуальному потенціалі українців. Це дорожче за будь-яке обладнання – українці вміють винаходити,

– розповів Пінкус.

Саме цей потенціал, за його словами, робить виробництво в Україні цікавим для американської компанії. Водночас передача технологій потребує системи захисту, яка не обмежуватиметься лише ППО. Йдеться про безпеку самого підприємства, захист технологій усередині нього та ретельну перевірку людей, які матимуть доступ до виробництва.

Lockheed Martin говорить: ми передамо технології лише за умови, що Україні буде забезпечена безпека. Потрібна безпольотна зона, три, чотири або п'ятирівневий захист, технологічна й технічна безпека, а також перевірка персоналу,

– пояснив республіканець.

Такий завод, на думку Пінкуса, має працювати саме в Україні, а не в Польщі чи Німеччині. Разом із технологіями українські фахівці могли б отримувати знання, необхідні для виробництва не лише ракет, а й інших видів озброєння, яких потребує держава.

Україна може стати центром ВПК Європи

Співпраця з Lockheed Martin, за словами Пінкуса, може стати частиною значно ширшого плану. У США розглядають Україну як країну, здатну перетворитися на один із головних оборонно-промислових центрів Європи, де не лише випускатимуть американське озброєння, а й розвиватимуть власні технології.

Трамп хоче перенести акцент із Британії, Німеччини та Франції в Україну. Саме Україна має стати таким оборонним "парасольковим" центром для решти Європи,

– стверджує Пінкус.

На рішення Білого дому можуть впливати й самі американські оборонні компанії. Lockheed Martin має своїх прихильників у Конгресі, які відстоюють інтереси компанії, а вимога не просто передати технології, а й гарантувати їхній захист збігається з позицією частини республіканців, які виступають за комплексну підтримку України.

Lockheed Martin вимагає не просто передати технології, а забезпечити безпеку. Для Трампа це вже питання, яке треба вирішувати, і в Конгресі є люди, які цю позицію підтримують,

– пояснив республіканець.

Пінкус вважає, що успіх України може мати для Трампа й внутрішньополітичне значення, тому Вашингтон зрештою буде зацікавлений у результативній співпраці. Водночас допомога вже надходить: ракети до Patriot, за його словами, постачають, але нинішніх обсягів недостатньо для українських потреб.

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