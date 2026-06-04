Це переломний момент, – ірландський журналіст розповів, як ЗСУ перехоплюють ініціативу на Півдні

Українські удари вперше за час повномасштабного вторгнення системно заблокували ключову логістичну трасу від Ростова-на-Дону до Криму, яку Росія вважала недосяжною. Внаслідок цього стало можливим випалення ворожих колон та підрозділів на правому березі Дніпра, які роками тероризували цивільне населення.

Ірландський журналіст та документаліст Кейлін Робертсон пояснив 24 Каналу, що через неможливість підвезти воду, їжу та підкріплення ділянка фронту в окупованих Олешках стала повністю вразливою.

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Чому окупанти втрачають контроль над логістикою на Півдні України?

Останні кілька років Росія вела війну, вірячи, що місця в глибокому тилу, далеко від лінії фронту, є недосяжними, тому їх не захищали. Це логістичні маршрути, ланцюги постачання та командні центри. Українці почали вперше бити по цих місцях. Проте в Росії немає достатньо систем ППО, щоб захистити всі свої території.

Лінія фронту величезна, а росіяни зосереджені на захисті резиденцій Путіна. Ця траса проходить через усю окуповану територію, Маріуполь та Мелітополь. Це був основний маршрут постачання російської армії останні кілька років. Ще минулого літа звичайні росіяни їхали тією дорогою на відпочинок до Криму та публікували відео. Зараз вона закрита на ремонт. Українці закрили цю дорогу,

– пояснив Робертсон.

Росіяни публікують відео, на яких їхні машини горять та видно спалені колони обабіч доріг. Окрім того, останнім часом українські сили системно знищують російські підрозділи дронів, зокрема й в окупованих Олешках. Тепер окупантам неможливо підвести нові запаси чи перекинути людей.

Те саме відбувається на окупованому Росією південному березі навпроти Нікополя. За словами журналіста, це створює критичні проблеми з логістикою в районах, де росіяни фактично організовували "людське сафарі".

"Це важливий переломний момент, і російські військові блогери буквально божеволіють через це. Кілька днів тому я писав, що вони бояться, що українці можуть розпочати контрнаступ, сісти в човни та провести десантну операцію через Дніпро, бо ця ділянка тепер настільки незахищена, що туди неможливо нічого доставити. Росіяни цього не очікували, тому це чудовий початок літа", – наголосив Робертсон.

Що ще відомо про ситуацію на окупованих територіях?

Від моменту окупації Запорізької АЕС Росією інформація про стан справ на об’єкті стала вкрай дефіцитною та суворо дозованою, хоча насправді ситуація там стрімко погіршується. Журналіст Робертсон, який нещодавно відвідав Нікополь, зазначив, що загарбники використовують територію атомної станції як плацдарм для запуску безпілотників по мирних населених пунктах.

Він наголосив, що падіння дрона поблизу атомного реактора загрожує радіоактивним витоком та катастрофою глобального рівня. Крім того, після підриву росіянами Каховської ГЕС критично впав рівень води, що суттєво ускладнило охолодження реакторів, а український персонал, який забезпечує життєдіяльність станції, зазнає постійних допитів та катувань.