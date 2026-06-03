"Допомагають українським дронам": росіяни специфічно маскують вантажівки, які їдуть з Криму

Так звана траса "Новоросія", яка веде з Криму до Маріуполя, Таганрога і Ростовської області, опинилася під вогневим контролем українських БпЛА. Тому окупанти маскують вантажівки зеброподібним смугастим камуфляжем. Навіть колеса фарбують у чорно-білий.

У такий спосіб ворог намагається сховати їх від ворожих дронів. Авіаційний експерт, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський зауважив 24 Каналу, що це навпаки допомагає навести безпілотник у ціль.

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"Один з елементів, які вони намагаються зробити для того, щоб наш штучний інтелект не бачив цей автотранспорт. Влітку на зеленці це дуже добре видно. Навпаки достатньо внести в базу даних саме цей камуфляж, такі візерунки. Це теж буде якісним елементом для наведення наших ударних безпілотників", – пояснив він.

За словами Храпчинського, є технології, які дозволяють навіть по рисах обличчя наводити на ціль. Зокрема, камуфляж теж є ознакою приналежності до якогось війська. Відповідно цей тип візерунків може навпаки допомогти українським безпілотникам.

Храпчинський про маскування ворожих вантажівок: дивіться відео

Нагадаємо, що військовий оглядач Іван Тимочко зазначив, що ЗСУ змогли переламати логістику росіян від окупованої Луганської області до Криму. Тимчасово окупований півострів втрачає своє початкове значення у забезпеченні російських військ. А це призведе до додаткових фінансових та матеріальних втрат Росії.