"Путін вдарив по Ісусу": близька до Трампа блогерка Лумер прокоментувала наслідки обстрілу Лаври

Відома у США блогерка Лора Лумер відвідала Києво-Печерську лавру й оглянула, зокрема, пошкоджений після атаки 15 червня Успенський собор. Святиня втратила понад 80% покрівлі внаслідок пожежі, що виникла через обстріл.

Лумер висловилася про наслідки атаки. Відповідний допис і відео вона поширила в мережі.

Що сказала Лумер про російську атаку на Лавру?

Путін завдав дронового удару по Ісусу Христу. Ожилий Рейх і Росія не хочуть, щоб ви побачили це відео…,

– написала вона.

Лора Лумер прокоментувала наслідки удару по Лаврі: дивіться відео

Putin droned Jesus Christ.



The Woke Reich and Russia don’t want you to see this video… pic.twitter.com/ehWxy0lRqe — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 22, 2026

Довідка. Лора Лумер – американська блогерка та ультраправа активістка, близька до Дональда Трампа. У соцмережі X вона має майже 2 мільйони підписників і веде власний подкаст.

Під час відвідин Києво-Печерської лаври Лору Лумер супроводжували віцепрем'єрка з питань гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна, перший заступник керівника ОПУ Сергій Кислиця та генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко.

Бачити…, як Путін завдав удару дроном по серцю християнства – це дуже сильний і зворушливий досвід,

– написав Кислиця, подякувавши Лумер за візит до Києва.

Гості також оглянули Вежу Івана Кущника, будівлю Мистецького арсеналу та Успенський собор, які постраждали внаслідок російської атаки 15 червня. Лумер розповіли про роботи з порятунку та відновлення собору, показали планшетну виставку, присвячену історії його руйнування, а також Трапезну церкву й оглядовий майданчик.



Лумер побачила на власні очі наслідки російських атак / Фото зі сторінки Кислиці

Крім того, на виставці "Відроджений Всесвіт" гості побачили відреставровані реліквії з фондової колекції заповідника, які вдалося зберегти попри пошкодження та руйнування.

Нагадаємо, масований обстріл України 15 червня пошкодив низку житлових будинків, а також історичних пам'яток. На жаль, атака забрала життя 5 людей, десятки людей отримали поранення.