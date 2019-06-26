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      "Мані на дивані" від "Лото-Забава" у твоєму місті

      Нова тема 81 Читать новость на русском

      Уперше в історії українських лотерей та з нагоди свого 20-річчя українська "фабрика мільйонерів" мандрує містами держави з виїзним інтерактивним конкурсом "Мані на дивані".

      23-го червня один з них, одночасно з прямим ефіром розіграшу зі студії, відбувся й у Міському саду, що на Дерибасівській в Одесі. Між гравцями під час додаткового конкурсу розіграли приз у 50 тисяч гривень та 3 сертифікати-запрошення приїхати до студії "Лото-Забава", що у столиці, в якості гостя.

      "Я ніколи не вигравала таку велику суму. Я прийшла просто підтримати свою свекруху і тут так вийшло, що удача посміхнулася мені, і я виграла 50 тисяч! Серце закалатало, несподівано все сталося", – поділилась враженнями пані Наталя, яка виграла півсотні тисяч гривень у додатковому розіграші від "Лото-Забава" в Одесі.

      "Почула про розіграш випадково. Ніколи не була в студії "Лото-Забава", для мене це щось новеньке, це дуже цікаво, і я, якщо чесно, уже не можу дочекатися", – каже пані Маргарита, яка виграла один з трьох сертифікатів від "Лото-Забава".

      "Головне у виграші – це настрій", - каже наступна власниця подарункового сертифікату на ім’я Юлія. "Якщо ти віриш, якщо ти відчуваєш, якщо ти позитивно дивишся на це життя, то воно завжди тобі підкидає позитивні емоції і дії".

      Оператор державних лотерей "М.С.Л." зазначає, що подорожуючи містами України, "Лото-Забава" демонструє свою відкритість та чесність, а також дає шанс більшій кількості людей отримати позитивні емоції та виграти чимало призів, у тому числі і гроші.

      "У нас постійні акції, у нас постійні сюрпризи для гравців "Лото-Забава". Я сам, як ведучий, дивуюся наскільки в компанії "М.С.Л." багато харизми, непересічних ідей. Вони весь час турбуються, щоб "Лото-Забава" була цікавою", – зазначив ведучий лотереї Анатолій Гнатюк.

      Нагадаємо, цьогоріч українська «фабрика мільйонерів» святкує 20-й День народження. За час свого існування, щотижневий перегляд розіграшу цієї державної лотереї для багатьох українських родин уже став сімейною традицією. За цей час мільйонерами та мультимільйонерами встигли стати 333 українці, серед них 21 – тільки цього року.

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      Теги: Новини України Новини Одеси
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