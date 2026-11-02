"Було три категорії": Лубінець розповів, як жителі Олешок ухвалювали рішення про евакуацію

Омбудсман Дмитро Лубінець розповів про подробиці проведення гуманітарної операції в Олешках. За його словами, було 3 категорії громадян, які просили про окремий вид допомоги.

Цю та інші заяви Лубінець зробив під час пресконференції 2 листопада.

Про які категорії людей розповів Лубінець?

Омбудсман зазначив, що певна група людей захотіла залишитися в Олешках. "Вони особисто мені підтверджували, що це дійсно їхнє бажання фізично там перебувати", – уточнив Лубінець.

Для цієї категорії громадян провезли достатньо велику гуманітарну допомогу, зокрема їжу, воду, ліки, пальне для генераторів і окреме устаткування для лікарні, яка продовжує функціонувати в місті.

Друга група людей висловила бажання виїхати на територію, підконтрольну Україні. Для них заздалегідь пропрацювали маршрут, технічне забезпечення тощо.

Так, 31 жовтня евакуйовані жителі Олешок перетнули державний кордон у Чернігівській області.

Третя категорія громадян попросила про допомогу в організації виїзду на територію, яку контролює Росія. Це і території, що тимчасово окуповані, і безпосередньо території Росії.

Дехто з них, за словами Лубінця, говорив, що хоче переїхати на окуповані Росією території, адже там живуть їхні близькі та рідні.

Було основне бажання – це допомогти кожному та кожній, хто цього потребував,

– підкреслив омбудсман.

Він додав, що вдалося також провести репатріаційні заходи. Під час режиму тиші з лікарні в Олешках, а також з прилеглих територій вивезли тіла як цивільних, так і військових.

"Зараз у нас є домовленість з російською стороною, що всі тіла, чиї рідні проживають в Україні, будуть доставлені до України", – пояснив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, раніше ми також детальніше висвітлювали позицію Меланії Трамп, яка висловилася про завершення гуманітарної місії. За словами першої леді США, операція "пройшла успішно". Зокрема, вдалося евакуювати майже 800 людей. Вона також висловила надію, що цей досвід стане основою для подальших напрацювань щодо встановлення миру між Україною та Росією.