Авіакомпанія Lufthansa відновлює прямі регулярні пасажирські рейси Мюнхен – Київ. Польоти планують здійснювати з 7 вересня.

Вилетіти до Мюнхена можна буде з аеропорту "Бориспіль" тричі на тиждень, повідомляє Avianews.

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Зокрема, з 7 вересня рейси заплановані по понеділках, середах та п'ятницях. До кризи частота польотів становила 14 рейсів на тиждень.

Розклад рейсів

з Мюнхена виліт о 12:35, прибуття у Київ – о 15:50;

на зворотному шляху, зі столиці України літак відбуватиме о 16:40, у Мюнхен прилітатиме о 18:00.

До слова, до кінця жовтня німецька авіакомпанія планує розширити мережу з Мюнхена до 86 середньомагістральних і 13 далекомагістральних напрямків.

Рейси Lufthansa в Україну: що відомо

Маршрут Київ – Мюнхен стане другим для компаній в Україні після зняття заборони на міжнародні польоти.

З 16 червня перевізник здійснює рейси сполученням Київ – Франкфурт.

До введення карантинних обмежень до маршрутної мережі Lufthansa також входив рейс Львів – Мюнхен.

Наразі польоти в Україну виконують ще дві авіакомпанії групи Lufthansa. Swiss обслуговує лінію Київ – Цюріх, Austrian Airlines – маршрут Київ – Відень.

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