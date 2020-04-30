Луганщина і коронавірус: чи справді все так добре

29 квітня президент Володимир Зеленський провів нараду щодо запобігання поширенню COVID-19. Напередодні травневих свят Зеленський закликав МОЗ не зменшувати кількість тестувань у вихідні та святкові дні.

Наразі серед лідерів за захворюваністю на COVID-19 залишаються Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська області та місто Київ.

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Реальна ситуація на Луганщині

За інформацією МОЗ, в Луганській області поки немає жодного летального випадку від коронавірусу. В цілому в Луганській області всього 33 підтверджених випадки коронавірусної інфекції. 17 осіб проходять лікування амбулаторно, 13 – госпіталізовано, троє – одужали.

Тим часом, очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай і нардеп від фракції СН Олексій Кузнєцов звернулися до уряду з проханням пом'якшити карантин в області. Вони апелюють до того, що в Луганській області, на відміну від інших областей України, низький рівень показників захворюваності на COVID-19.

Луганщина "тримає удар" щодо COVID-19. Дуже сподіваюсь, що і надалі залишиться така ж тенденція. Разом з народним депутатом підготували звернення до прем'єра, щодо поетапного пом'якшення обмежень, дотримуючись жорстких, карантинних вимог,

– написав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у своєму зверненні до прем'єр-міністра Шмигаля.

Дійсно, на перший погляд офіційна статистика щодо підтверджених випадків коронавірусної інфекції на території Луганської області дає підстави для оптимістичних прогнозів. За останні кілька днів статистика заражених коронавірусом на Луганщині збільшилася. Але все одно Луганська область займає останню сходинку по захворюваності на COVID-19 у рейтингу областей України.

Наприклад, у Донецькій області підтверджені 52 випадки захворювання на COVID-19. Ще гірша ситуація на території окупованих районів Луганської і Донецької областей. Станом на 28 квітня окупаційна влада "ЛНР" заявила про 119 випадків захворювання коронавірусною інфекцією. Примітно, що станом на 17 квітня в "ЛНР" було зареєстровано лише 21 випадок захворювання. Тобто, на відміну від контрольованих ЗСУ територій Луганської області, в "ЛНР" відбувається загострення епідеміологічної ситуації внаслідок поширення захворювання COVID-19.

Різницю у цифрах голова Луганської ОДА пояснює жорсткими карантинними заходами. Зупинимося більш детально на жорстких карантинних заходах запроваджених Луганською ОДА.

17 квітня пресслужба Луганської ОДА поширює заяву заступника голови облдержадміністрації Наталії Романенко, в якій остання спростовує інформацію щодо неготовності організованих на Луганщині місць обсервації до прийому громадян та забезпеченню захисту медпрацівників від можливого зараження коронавірусною інфекцією.

"Швидкість розповсюдження захворюваності диктує необхідність створення на Луганщині місць обсервації для перебування малих груп людей. Наголошую, що розповсюдження фейків та панічних настроїв в умовах пандемії несе не меншу загрозу, ніж сама інфекція", – зауважує Романенко.

А вже 20 квітня у ЗМІ з'являється інформація, що на Луганщині досі не погодили місце для обсервації людей, що повертаються з Росії. Річ у тім, що в області досі цілодобово працює автомобільний пункт пропуску "Мілове" на кордоні з Росією. За інформацією пресслужби Луганського прикордонного загону, з 7 квітня кордон перетнуло близько 280 осіб. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, всі вони повинні пройти обов'язкову обсервацію. Місце обсервації визначається рішенням голови обласної військово-цивільної адміністрації. А з цим, виявляється, проблеми.

Як передає телеканал "Донбас", спочатку місцем обсервації мав бути готель у Сіверськодонецьку, розташований поруч з міськрадою. Проте, на першому поверсі готелю – ресторан, де обідали чиновники. Вони ж і не захотіли приймати людей у цьому приміщенні і відмовилися від цієї ідеї, а також від грошей з облбюджету на створення обсервації.

21 квітня заступник начальника Нацполіції в Луганській області Юрій Слухаєнко повідомив, що тільки 10 з 73 людей, які прибули в Луганську область з Росії, знаходяться на обов'язковій обсервації, інші – відмовилися. Наразі комісія, в складі якої представники обласної ВЦА, рятувальники і епідеміологи, продовжує шукати місця для обсервації на Луганщині. Поки ж ті, хто повернувся з-за кордону, повинні сидіти вдома. Але в поліції констатують, що проконтролювати їх місцеперебування складно.

А тим часом, ДУ "Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України" повідомив, що станом на 29 квітня кількість хворих на коронавірусну інфекцію збільшилась на одного хворого через особу, яка повернулася з Росії і перебувала на самоізоляції вдома. Наприкінці періоду самоізоляції було проведено обстеження швидкими тестами на COVID-19, результат виявився позитивний, який підтвердився методом ПЛР дослідженням. Наразі хвора знаходиться на амбулаторному лікуванні.

З місцями обсервації і фейками від чиновників Луганського ОДА все більш-менш зрозуміло.

Жорсткі карантинні заходи по-луганськи

Власне, у тому вигляді, як це розуміють у Луганській ОДА.

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Напередодні Великодніх свят надійшла інформація щодо спалаху захворювання у с. Варварівка Кремінського району. Там було зареєстровано 5 хворих. Комісія з протидії надзвичайній ситуації ухвалила рішення ввести обмеження щодо вʼїзду та виїзду з села. Співробітники НПУ встановили три блокпости на дорогах із покриттям, які ведуть до Варварівки та перекопали ґрунтові дороги.

Проте, вже 21 квітня о 16:00 контрольно-пропускні пункти призупинили свою роботу. Як пояснили в Кремінський РДА, протягом трьох днів медики проводили експрес-тести особам з кола спілкування інфікованих COVID-19. За інформацією представників місцевих лікувальних установ, тести не показали позитивного результату.

Тобто, жорсткі карантинні заходи тривали лише 3 доби.

Показово, що 20 квітня, в ході традиційного брифінгу на тему COVID-19 міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що 7 областей не надали Міністерству охорони здоров'я дані за минулу добу за кількістю проведених тестувань на коронавірус. Серед них і Луганщина. "Це недопустимо. Тому я вже дав відповідне розпорядження головному санітарному лікарю Віктору Ляшку, який уточнює причини такої ситуації. Після того, як ми отримаємо відповіді – будемо робити відповідні висновки", – зазначив Степанов.

Заступник директора Луганського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Жданов повідомив журналістам, що у центр надійшла лише …одна проба на коронавірус. З неї дослідження не робили. "З однієї проби ніхто не робить. Там плашка на кілька штук. Хоча б дві було. В нас ця проба і на сьогодні зранку вже доставляють проби, і після обіду будуть робити", – зазначив Володимир Жданов.

На території міста Почаїв та Кременецького району, де так само зареєстровано ріст захворюваності на COVID-19, вирішили максимально посилити заходи надзвичайної ситуації, а при позитивній динаміці протягом 5 днів звернутись до верхніх ешелонів влади щодо посилення дієвих карантинних заходів безпеки щодо мешканців Кременецького району. Це і є реальні, а не декларовані луганськими чиновниками жорсткі карантинні заходи.

Про реальний стан речей у Луганській області

Станом на 29 квітня Луганська область найгірше в Україні забезпечена медичними ресурсами для боротьби з коронавірусів. Інформація про це зображена на інтерактивній мапі медичного забезпечення від YouControl. На цій карті дані автоматично аналізуються системою і розраховується показник, на скільки днів вистачить ресурсів опорних лікарень, відповідно до алгоритмів МОЗ та за умови лінійного розвитку захворювання вірусом.

Луганщина забезпечена медичними ресурсами на 0, 5455 днів. Менше ніж на добу. Тоді як Донецька область, у якої ситуація з коронавірусом гірша ніж у Луганській, забезпечена медичними ресурсами на 8,54 дня.

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Таким чином, на мою думку, офіційні дані, які озвучують представники Луганської обласної державної адміністрації щодо низького рівня показників захворюваності на COVID-19 не відповідають реальному стану речей. Президент Зеленський і керівництво партії "Слуга Народу" мають дати оцінку заявам очільника Луганської ОДА Гайдая і нардепа від фракції СН Олексія Кузнєцова, і взяти під особистий контроль ситуацію із показниками захворюваності на COVID-19 в Луганській області. Крім того, керівництву країни необхідно терміново вжити додаткових заходів із забезпеченням Луганської області медичними ресурсами для боротьби з COVID-19.

І на останок хотів би нагадати керівництву Луганської ОДА, що розповсюдження фейків в умовах пандемії несе не меншу загрозу, ніж сама інфекція.