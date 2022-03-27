На Луганщині понад 95 тисяч мешканців не мають світла, Попасна і Рубіжне без води

Російські окупанти продовжують знищувати критичну інфраструктуру в Луганській області. Через обстріли ворога понад 95 тисяч мешканців Луганщини не мають світла.

Без світла 32 населені пункти Луганської області

Про це у своєму телеграмі написав глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що 95 312 споживачів перебувають без електроенергії.

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За інформацією Гайдая, наразі знеструмлені 32 населених пункти Луганської області. Повідомляється, що 12 населених пунктів без світла частково, а ще 20 – повністю.

Ситуація з водою та газом

Глава Луганської ОВА повідомив, що без газу залишаються близько 41 000 абонентів. Газопостачання немає у 27 населених пунктах – 23 повністю та 5 частково.

У містах Рубіжне та Попасна відсутнє водопостачання. Також частково обмежено подачу води на Золоте та села Гірської громади.

Проблеми з подачею води є в Сєвєродонецьку та Лисичанську.

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