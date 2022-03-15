На Луганщині повністю чи частково знеструмлені 36 населених пунктів, без газопостачання – 30. Внаслідок цього страждають майже 100 тисяч людей.

Таку інформацію повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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22 населених пункти знеструмлені повністю, 14 – частково. Майже 100 тисяч людей – без світла та тепла. "Ремонтувати вже немає чого",

– зазначив Сергій Гайдай.

За його словами, станом на зараз, через пошкодження котельної КП "Сєвєродонецьктеплокомуненерго", у Сєвєродонецьку відключено 180 багатоквартирних будинків та майже знищені внутрішньобудинкові мережі централізованого теплопостачання АТ "Сєвєродонецька ТЕЦ".

Гайдай також повідомив, що в Лисичанську через відсутність електро- та водопостачання припинено роботу 11 котелень КП "Лисичанськтепломережа". Зокрема, через руйнування електромереж без води залишаються 9000 абонентів у місті Попасна та 5600 – у селі Карбоніт.

Фото робіт рятувальників на Луганщині:

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