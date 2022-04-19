На Луганщині залишилися 20% населення від того, що було на початку війни

У Луганській області попри щільні обстріли російських військових все ще триває евакуація мирного населення. На 55 день повномасштабного вторгнення Росії в області залишилося близько 20% населення.

У Луганській області залишається до 70 тисяч людей

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі каналу "Рада" заявив, що евакуація в області триває незалежно від роботи гумкоридорів та режиму тиші. Він запевнив, що евакуація відбувається щодня.

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Зі слів Гайдая можна зробити висновок, що Луганщину покинуло 80% населення. Наразі в області залишилося близько 20% від того населення, яке було до 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну в Україні.

Як розповів глава Луганської ОВА, в області залишається близько 70 тисяч людей.

У нас залишилося приблизно 20% від того населення, яке було до початку відвертої війни Росії проти України 24 лютого. Загалом було 340 тисяч людей, а зараз до 70 тисяч,

– сказав він.

Люди не хочуть евакуюватися

Гайдай розповів, що за 55 днів війни зменшилася кількість людей, які хочуть виїхати. Він заявив, що на Луганщині залишилися мешканці, які "тримаються за своє майно"

Очільник Луганської ОВА розповів, що людей переконують евакуюватися, але не можуть примусити, як це робить Росія, коли депортує українців.

Гайдай додав, що для людей головна мотивація евакуюватися – це, коли біля їх будинків розриваються снаряди.

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