Лука Модрич – перший гравець, який зіграв у трьох десятиліттях на ЧС та ЧЄ: шлях капітана

Капітан збірної Хорватії Лука Модрич встановив унікальний рекорд. Він – перший гравець в історії футболу, який зіграв на чемпіонатах світу та Європи у трьох різних десятиліттях.

На рахунку хорвата Чемпіонати світу 2006, 2014, 2018 та 2022 року. Модричу також довелось зіграти й на чотирьох Євро: 2008, 2012, 2016 та 2020.

Варте уваги До Шеви ще трішки: Ярмоленко зізнався, чи мріє стати найкращим бомбардиром збірної України

Свій дебютний великий турнір тоді 21-річний Модрич зіграв на Мудніалі-2006 у Німеччині. Хорвати не змогли кваліфікуватись у раунд плей-оф, зайнявши третє місце у групі. Лука на ЧС-2006 зіграв два матчі, двічі вийшовши на заміну на 15 хвилин проти збірної Австралії (2:2) та збірної Японії (0:0). Зі збірної Бразилії шанс вийти на поле майбутній володар золотого м'яча не отримав, тоді хорвати поступились супернику з рахунком 1:0.

Продовжив свій шлях Модрич на Євро-2008 в Австрії та Швейцарії. Тоді його команді вдалось відфеєрити груповий етап (хорвати виграли всі 3 матчі) та вийти в 1/4 турніру, де вони поступились збірній Туреччини. Лука Модрич на Євро-2008 провів три повних матчі, пропустивши тільки матч проти збірної Польщі. Забив Лука на тому турнірі 1 м'яч з пенальті проти Австрії, а от в серії післяматчевих пенальті у чвертьфіналі проти Туреччини Лука відзначитись не зміг, що повпливало на фінальний результат – виліт з турніру.

Наступний виклик і знову Євро. Цього разу 2012 в Україні та Польщі. Хорватам з групи вийти не вдалось, вони зайняли третє місце. Змагались у першому етапі з командою Модрича Іспанія, Італія (які згодом грали у фіналі того Євро) та збірна Ірландії. Лука відіграв тоді всі три матчі групового етапу, в якому хорвати виграли тільки Ірландію. Результативними діями Модрич на турнірі не відзначився.

2014 рік, Чемпіонат Світу в Бразилії. Знову Хорватія кваліфікується на турнір, але вийти їм з групи знову не вдалось. Хорватам це зробити завадили господарка турніру Бразилія та Мексика. Хорвати посіли третє місце, оскільки обіграли збірну Камеруну 4:0. Лука відіграв всі матчі групового етапу, але знову без гольових дій.

На Євро-2016, що проходило у Франції, Хорватії вибратись з групи нарешті вдалось. Та от дійшли вони тільки то 1/8 турніру, де вилетіли від майбутніх чемпіонів збірної Португалії. На цьому турнірі Лука провів всі чотири матчі збірної Хорватії та відзначився одним забити м'ячем у ворота Туреччини.

ЧС-2018, який пройшов у Росії, став для Модрича найуспішнішим. Тоді збірній Хорватії вдалось вийти до фіналу Мундіалю, але там вже поступитись збірній Франції з рахунок 4:2. Тоді Лука провів всі 7 матчів на турнірі та забив гол у ворота Аргентити та Нігерії у групі та віддав гольову передачу у чвертьфіналі проти Росії.

На Євро-2020, яке проходило по усій Європі збірній Луки Модрича вдалось дістатись 1/8 фіналу, де вони вилетіли від Іспанії. Капітан Хорватії провів на тому турнірі усі 4 матчі своєї команди та забив гол у ворота збірної Шотландії у груповому етапі.

Можливо, останній свій великий турнір Модрич проводить цього року на Чемпіонаті Світу-2022 у Катарі. Лука вийшов з капітанською пов'язкою у матчі проти Марокко, та гольових дій від нього у поєдинку не було.

Лука Модріч зіграв 13 матчів на Чемпіонатах Світу, забив 2 голи та віддав 1 асист. На Євро хорватський кеп відіграв 15 матчів забив 2 голи. Загалом кількість матчів Модрича за збірну Хорватії нараховує 154 матчі, у яких він відзначився 23 голами.