Репресії в Білорусі щодо політиків чи громадських діячів, які не погоджуються з думкою влади, тривають вже 26 років. А силові методи використовуються для того, щоб залякати та позбавити мотивації працювати далі.

Таку думку в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі озвучила довірена особа кандидатки в президенти Світлани Тихановської Ольга Ковалькова. За її словами, активісти хочуть знайти методи, як вивести країну з політичної кризи, в якій вона зараз опинилась.

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"Ми хочемо, щоб влада пішла на діалог зі своїм народом", – заявила вона.

Це не діалог з опозицією, це діалог з народом, який прийшов більшістю на виборчі дільниці і проголосував за Світлану Тихановську. Люди після 9 серпня знову відчули приниження та не повагу до себе. І люди потребують від влади діяти у їхніх інтересах,

– сказала Ковалькова.

Також додала: "Люди вже не довіряють працівникам поліції, бо вони думають не про те, як забезпечити мою безпеку чи безпеку інших громадян, вони роблять так, що просто скидають нас в автозаки і б'ють на вулицях нізащо".

Що чекає на Лукашенка

"В нього нема шансів залишитись при владі, бо він втратив довіру серед громадян. Більшість білорусів не вірить в його легітимність і не можуть прийняти його як президент. І якщо він буде силовими методами розганяти протести, то це ніяк не вплине на розвиток політичної чи економічної кризи надалі. Люди йому не довіряють, і тому ми пропонуємо йти на діалог, аби розв'язати це питання і жити комфортно в нашій країні", – пояснила довірена особа Тихановської.

За її словами, вона не знає, що може чекати на Олександра Лукашенка. Але точно переконана, що все має відбуватись у законний спосіб.

"Коли вина людини за якусь злочинність буде доведена судом, незалежно яку посаду він обіймає, вона повинна нести за це відповідальність. Вона має відповісти за свої порушення та злочини, які зробила, і це має вирішити суд", – додала вона.

Чи повернеться Тихановська в Білорусь

Ольга Ковалькова зазначила, що Світлана Тихановська хоче повернутись та жити в Білорусі.

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"Тихановська не збиралась виїжджати за кордон у Литву. Це вимушений крок під тиском влади, яка її туди вивезла. І я впевнена, як тільки ми з'ясуємо, чи її повернення є безпечним, то вона повернеться в Білорусь. Вона планує і хоче жити в Білорусі", – наголосила Ковалькова.

Ольга Ковалькова про події в Білорусі: